Chuyện gì đang xảy ra với nam thần đẹp trai nhất showbiz?

Cuộc đua lưu lượng vốn dành cho dàn nam nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong showbiz Hoa ngữ. Bên cạnh “tứ đại đỉnh lưu” và “thiên triều tứ tử”, bộ 3 TFBOYS cũng là những gương mặt có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với giới giải trí Trung Quốc. Hot nhất và nổi bật nhất từ thời debut, Vương Tuấn Khải nay đã trở thành người đàn ông trưởng thành, được hàng chục triệu fan mê đắm đuối.

Sau hơn 1 thập kỷ lặn lội trong nghề, Vương Tuấn Khải ở thời điểm hiện tại đã bớt đi phần nhiệt huyết, số job anh chàng nhận dần thưa hơn. Dạo gần đây, tần suất nam nghệ sĩ gen Z xuất hiện trước công chúng không còn nhiều. So vậy, khi có mặt tại buổi công chiếu phim Nhẹ Tựa Lông Hồng hôm 6/9, anh chàng đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, Vương Tuấn Khải gây sốt không phải vì diện mạo khôi ngô, điển trai thường thấy mà vì ngoại hình khác lạ khó nhận ra. Anh chàng mặc áo phông trơn giản dị, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che mặt kín mít. Nếu không quá rành showbiz, Vương Tuấn Khải dễ dàng bị nhận nhầm là một người bình thường.

Đáng báo động hơn là thân hình gầy gò, phần cổ, vai và cánh tay đều trơ xương. Ánh mắt của mỹ nam một thời cũng lộ rõ vẻ thiếu sức sống và mệt mỏi. Lịch trình không quá bận rộn, người hâm mộ không khỏi e ngại về tình hình sức khoẻ của Vương Tuấn Khải hiện giờ đang như nào, hy vọng anh chàng sẽ chăm chút bản thân nhiều hơn.

Nhìn lại hình ảnh rạng rỡ hồi năm ngoái, netizen bày tỏ sự xót xa tới Vương Tuấn Khải. Năm 2024, anh chàng còn được bình chọn là ngôi sao đẹp trai nhất châu Á. Hiện, topic liên quan đến Vương Tuấn Khải và tình trạng xuống sắc lẫn sức khỏe đã thu hút hơn 55 triệu lượt đọc, lọt Hot Search top cao ở hạng mục giải trí.

Vương Tuấn Khải, sinh năm 1999 tại Trùng Khánh, Trung Quốc, được biết đến rộng rãi với vai trò là trưởng nhóm TFBOYS - một trong những nhóm nhạc thiếu niên nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn nhất C-pop trong thập kỷ 2010. Ngay từ nhỏ, anh đã thể hiện năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là ca hát, và được công ty TF Entertainment phát hiện, đào tạo. Năm 2013, khi mới 14 tuổi, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức ra mắt với ca khúc Heart.

Sự nghiệp của Vương Tuấn Khải nhanh chóng thăng hoa nhờ hình ảnh trong sáng, giọng hát giàu cảm xúc cùng khả năng lãnh đạo nổi bật trong TFBOYS. Ngoài hoạt động nhóm, anh còn phát triển sự nghiệp cá nhân với nhiều ca khúc solo gây chú ý như Ode To A Tree hay Memory In Ferris Wheel. Bên cạnh âm nhạc, Vương Tuấn Khải cũng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, góp mặt trong các tác phẩm như Trường Thành (2016) và Vườn Sao Băng phiên bản mới.

Không chỉ thành công ở mảng nghệ thuật, Vương Tuấn Khải còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn và từng lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes Trung Quốc. Anh còn được chú ý bởi hoạt động xã hội tích cực, nhiều năm liền tham gia các chiến dịch thiện nguyện và là đại sứ trẻ của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực môi trường.

Vương Tuấn Khải là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất Trung Quốc sinh sau năm 1990, với tài sản cá nhân ước tính khoảng 248 triệu nhân dân tệ (914 tỷ đồng) tính đến tháng 12 năm 2016.