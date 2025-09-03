Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia Mỹ đánh giá đây là thứ tốt nhất giúp hạ mỡ máu: Không phải rau xanh, Việt Nam có sẵn

03-09-2025 - 20:14 PM | Sống

Theo đánh giá của các chuyên gia và nhiều nghiên cứu, thứ này có thể giúp hạ mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả.

Mỡ máu cao (hay còn gọi là rối loạn mỡ máu, tăng cholesterol máu) là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra hàng loạt bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Khi lượng cholesterol trong máu tăng cao, chúng sẽ lắng đọng trong thành động mạch, hình thành mảng xơ vữa, làm hẹp lòng mạch và cản trở lưu thông máu. Tình trạng này không chỉ dẫn đến cao huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim mà còn liên quan tới suy giảm trí nhớ và nhiều biến chứng khác. Việc bổ sung thực phẩm lành mạnh trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể hỗ trợ hạ mỡ máu hiệu quả.

Chuyên gia Mỹ đánh giá thực phẩm này giúp hạ mỡ máu hiệu quả

Thông thường khi nhắc đến các thực phẩm giúp hạ mỡ máu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến rau xanh. Tuy nhiên, chia sẻ trên chuyên trang ẩm thực và lối sống lành mạnh, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Roxana Ehsani đánh giá táo một trong những loại trái cây lành mạnh, là thực phẩm tốt nhất giúp hạ mỡ máu. Theo chuyên gia Roxana, trong táo chứa nhiều chất dinh dưỡng phong phú, có thể đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

Chuyên gia Mỹ đánh giá đây là thứ tốt nhất giúp hạ mỡ máu: Không phải rau xanh, Việt Nam có sẵn- Ảnh 1.

Món sữa chua ăn kèm với táo và hạt óc chó.

1. Táo giàu chất xơ hòa tan

Một trong những lý do chính giúp táo được coi là “người bạn của trái tim” là nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan phong phú.

“Táo chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol bằng cách liên kết với cholesterol và axit mật trong hệ tiêu hóa, ngăn chúng hấp thụ và thúc đẩy quá trình đào thải mỡ ra khỏi cơ thể”, chuyên gia dinh dưỡng và tim mạch Mỹ Michelle Routhenstein nói.

Không chỉ vậy, các chất xơ hòa tan pectin trong táo giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (SCFAs) và gián tiếp giúp kiểm soát cholesterol trong máu.

“SCFAs là hợp chất do vi khuẩn có lợi sản sinh, có thể làm giảm quá trình tổng hợp cholesterol ở gan, từ đó góp phần hạ cholesterol máu,” chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Syeda Farid cung cấp thông tin trên Eating Well.

Theo chuyên gia, một quả táo cỡ trung bình còn vỏ cung cấp khoảng 4g chất xơ, tương đương 15% nhu cầu hàng ngày. Nghiên cứu nhỏ cho thấy, những người có cholesterol cao ăn hai quả táo mỗi ngày đã giảm đáng kể mức cholesterol toàn phần và cholesterol “xấu” LDL sau 8 tuần.

Chuyên gia Mỹ đánh giá đây là thứ tốt nhất giúp hạ mỡ máu: Không phải rau xanh, Việt Nam có sẵn- Ảnh 2.

Táo chứa nhiều chất xơ hòa tan, có tác dụng giúp hạ mỡ máu.

2. Hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú

Táo chứa nhiều polyphenol - hợp chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Theo chuyên gia Staci Gulbin, trong 100g táo chứa khoảng 110mg polyphenol.

Polyphenol giúp điều hòa lượng lipid trong cơ thể, giảm tổng hợp chất béo, hạn chế hấp thu cholesterol “xấu” LDL và tăng cholesterol “tốt” HDL. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng polyphenol giúp giảm stress oxy hóa, hạn chế viêm, ngăn mảng bám tích tụ trong thành động mạch, từ đó giúp ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch.

3. Táo chứa hợp chất phytosterol tự nhiên

Phytosterol là hợp chất thực vật có thể giúp giảm hấp thu cholesterol trong cơ thể.

“Trong 100g táo chứa khoảng 12-18mg phytosterol, có thể hỗ trợ giảm cholesterol khi kết hợp trong chế độ ăn lành mạnh”, chuyên gia Gulbin chia sẻ.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh chế độ ăn giàu phytosterol giúp giảm rõ rệt cholesterol toàn phần và cholesterol “xấu” LDL ở những người mắc mỡ máu cao.

Chuyên gia Mỹ đánh giá đây là thứ tốt nhất giúp hạ mỡ máu: Không phải rau xanh, Việt Nam có sẵn- Ảnh 3.

Táo là loại trái cây phổ biến, có lợi cho sức khỏe.

Táo nằm trong nhóm trái cây phổ biến, được bày bán ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, táo được bày bán hầu hết ở khắp các chợ dân sinh, các siêu thị với giá cả phải chăng. Với hàm lượng chất xơ hòa tan, chất chống oxy hóa và phytosterol phong phú, táo là một trong những lựa chọn tốt nhất giúp hạ mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia khuyến khích nên ăn táo thường xuyên để giúp ngăn ngừa bệnh mỡ máu.

Phát hiện bất ngờ về 'thủ phạm' gây tăng mỡ máu: Không phải trứng!

Theo Mộc Miên

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học là “ngoại lệ chục năm mới thấy" của ĐH Y Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn, nhiều cơ hội việc làm

Ngành học là “ngoại lệ chục năm mới thấy" của ĐH Y Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn, nhiều cơ hội việc làm Nổi bật

Tài khoản MBBank đã không sử dụng 3 năm, đột nhiên nhận được 4,8 triệu đồng chuyển khoản: Công an lập tức liên hệ, yêu cầu sao kê

Tài khoản MBBank đã không sử dụng 3 năm, đột nhiên nhận được 4,8 triệu đồng chuyển khoản: Công an lập tức liên hệ, yêu cầu sao kê Nổi bật

Dạy con kỷ luật như vua Khang Hy: Các con phải đi bộ 5 km để đến lớp, phải đọc sách 120 lần, ngồi học ngay ngắn - giữ thẳng lưng

Dạy con kỷ luật như vua Khang Hy: Các con phải đi bộ 5 km để đến lớp, phải đọc sách 120 lần, ngồi học ngay ngắn - giữ thẳng lưng

19:50 , 03/09/2025
“Nàng tiên cá” cực kỳ quý hiếm của Việt Nam: Nằm trong Sách Đỏ thế giới, được bảo vệ nghiêm ngặt

“Nàng tiên cá” cực kỳ quý hiếm của Việt Nam: Nằm trong Sách Đỏ thế giới, được bảo vệ nghiêm ngặt

19:12 , 03/09/2025
Người đàn ông vừa mua xe mới, lái khỏi showroom thì tông vào chiếc Maserati phải sửa hết 369 triệu đồng, bảo hiểm từ chối bồi thường: “Hợp đồng 7 phút nữa mới có hiệu lực”

Người đàn ông vừa mua xe mới, lái khỏi showroom thì tông vào chiếc Maserati phải sửa hết 369 triệu đồng, bảo hiểm từ chối bồi thường: “Hợp đồng 7 phút nữa mới có hiệu lực”

18:30 , 03/09/2025
Tôi thay 3 món đồ trong bếp, kết quả tiết kiệm 30 phút nấu nướng và hơn 500.000 đồng chi phí sinh hoạt mỗi tháng

Tôi thay 3 món đồ trong bếp, kết quả tiết kiệm 30 phút nấu nướng và hơn 500.000 đồng chi phí sinh hoạt mỗi tháng

18:25 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên