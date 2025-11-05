Chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam nhận định: Không phải bóng đá, đây mới là môn thể thao có giá trị kinh tế “khủng” nhất, mỗi năm thu về cả tỷ USD

Golf giờ đây không chỉ là một trò chơi thể thao mà đã trở thành một ngành công nghiệp, với chuỗi giá trị lan tỏa mạnh mẽ, kết nối hàng chục lĩnh vực khác nhau - từ khách sạn, resort, vận tải, thời trang, truyền thông đến tài chính, giáo dục thể thao và bất động sản du lịch.

Không chỉ số lượng sân golf, học viện đào tạo hay phong trào người chơi tăng mạnh, mà nhận thức của xã hội về giá trị kinh tế, việc làm và du lịch mà golf mang lại cũng đã thay đổi sâu sắc.

Golf được ví như một hạt nhân kinh tế mới

Nếu ở Mỹ, Nhật Bản hay Thái Lan, golf từ lâu đã được xem là một trụ cột trong chiến lược phát triển du lịch và thể thao quốc gia, thì Việt Nam đang bước vào giai đoạn vàng để hình thành một “ngành kinh tế xanh” thực sự — nơi golf vừa tạo ra doanh thu trực tiếp, vừa thúc đẩy hàng nghìn việc làm và phát triển du lịch bền vững.

Một sân golf không chỉ là một dự án thể thao, mà là một trung tâm kinh tế quy mô nhỏ, vận hành trong hệ sinh thái gồm hàng chục ngành nghề. Theo khung ước tính của GolfEdit (2025), dựa trên khảo sát tại các sân golf Việt Nam và mô hình tham chiếu từ Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, doanh thu trực tiếp mỗi tháng của 1 sân golf dao động 8-15 tỷ đồng. Tính trung bình, một sân golf 18 hố có thể tạo doanh thu 90–180 tỷ đồng/năm, tuỳ quy mô và vị trí.

Chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý và phát triển golf Tazawa Harrison Yoshitaka

Theo các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam, hiệu ứng lan tỏa kinh tế từ golf gấp 1,5–2 lần doanh thu sân. Golf kéo theo các ngành vệ tinh như khách sạn du lịch, vận tải & logistic, thời trang & thiết bị thể thao… phát triển. Nếu sân golf thu về 100 tỷ đồng/năm, tổng giá trị kinh tế lan tỏa có thể đạt 150–200 tỷ đồng/năm.

Không những vậy, một sân golf tạo ra việc làm và thu nhập cho 350-800 lao động trực tiếp, gián tiếp, từ đó góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương. Chuyên gia Tazawa Harrison Yoshitaka cũng ước tính, mỗi sân golf có thể đóng góp ngân sách 25-55 tỷ đồng/năm.

Ngành công nghiệp dịch vụ có hiệu ứng lan tỏa mạnh

Với gần 100 sân 18 hố đang vận hành năm 2025 trên toàn quốc, golf Việt Nam đã đạt quy mô kinh tế đáng kể khi đạt doanh thu trực tiếp 9.000 - 18.000 tỷ đồng/năm. Cùng với hiệu ứng kinh tế lan tỏa, chuyên gia nhận định tổng giá trị của ngành golf Việt đạt ngưỡng 25.000 - 50.000 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, ngành golf tạo ra 30.000–75.000 việc làm, đóng góp ngân sách 2.500 – 5.000 tỷ đồng/năm.

BLV golf Nam Giang tại hội thảo “From Fairway to Growth”

Nói cách khác, golf đang tạo ra 1–2 tỷ USD giá trị kinh tế mỗi năm, với tác động lan tỏa mạnh mẽ tới du lịch, tiêu dùng, việc làm và thương hiệu quốc gia. Theo IMARC Group, toàn bộ quy mô thị trường bóng đá - môn thể thao vua tại Việt Nam chỉ khoảng 15 triệu USD (400 tỷ đồng). Như vậy, xét về giá trị kinh tế, golf lớn hơn 65–130 lần bóng đá.

Sự gia tăng nhanh của người chơi golf, đặc biệt là giới doanh nhân và tầng lớp trung lưu, thượng lưu cho thấy sức mua nội địa và mức độ thịnh vượng của dân cư đang tăng mạnh. Golf, với bản chất là môn thể thao gắn liền tiêu dùng cao cấp, đã trở thành thước đo sức mạnh tiêu dùng và chỉ số niềm tin kinh tế.

Golf – cánh cửa hội nhập và phát triển bền vững

Các chuyên gia kết luận, trên bình diện quốc tế, golf hiện đại còn là cửa ngõ hội nhập, giúp Việt Nam đăng cai sự kiện quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút đầu tư và du lịch.

Nhiều sân golf hiện nay áp dụng công nghệ xanh, tuần hoàn nước, bảo tồn cảnh quan, hướng đến phát triển bền vững – qua đó, golf còn góp phần xây dựng vành đai sinh thái và lan tỏa giá trị môi trường.

Golf không chỉ tạo ra doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm, mà còn lan tỏa giá trị văn hoá, xã hội và môi trường. Ngành công nghiệp golf phản ánh trình độ quy hoạch, sức mua, khả năng hội nhập và tư duy phát triển bền vững của một quốc gia đang chuyển mình. Nếu biết khai thác đúng hướng, kết nối quy hoạch, du lịch, thể thao, giáo dục và cộng đồng, golf hoàn toàn có thể trở thành ngành công nghiệp biểu tượng của Việt Nam trong thập niên tới.