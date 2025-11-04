Vừa nghỉ dưỡng vừa khám phá văn hoá bản địa: Hành trình trải nghiệm “có một không hai” từ phố cổ Hội An đến Phuket, Bali

Ngày Hội Khám Phá Cùng Renaissance (Renaissance Day of Discovery - RDOD) là sự kiện thường niên tôn vinh tinh thần khám phá những trải nghiệm đậm chất địa phương. Diễn ra từ 14-16/11, các khách sạn Renaissance trên khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) sẽ đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật và văn hóa, hứa hẹn đưa du khách đến hành trình khám phá đa trải nghiệm – nơi văn hóa, hương vị và nghệ thuật tạo lên linh hồn của mỗi điểm đến.

Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spa

Với tinh thần khám phá và kết nối với văn hoá, mỗi hoạt động đều được thiết kế để mang đến sự bất ngờ, khơi gợi cảm hứng và giúp du khách gắn bó sâu sắc hơn với con người và văn hóa nơi mình ghé thăm. Thông qua Navigator – đội ngũ hướng dẫn khám phá địa phương của Renaissance, cùng các hoạt động hợp tác với cộng đồng, du khách sẽ được nhìn, nếm và cảm nhận điểm đến qua lăng kính của chính những con người bản địa – những người thổi hồn tạo nên văn hóa nơi đây.

Năm nay, với chủ đề Những Tầng Lớp Trải Nghiệm (Layers of Discovery), chương trình sẽ hé mở hành trình tìm về những nét tinh tế của văn hóa và hương vị truyền thống – nơi mỗi điểm đến là một câu chuyện đa chiều đang chờ được khám phá. Từ những khoảnh khắc giao lưu văn hóa đến các lớp học sáng tạo, mọi trải nghiệm đều tôn vinh tính bản địa độc đáo và bàn tay tài hoa của những con người tạo nên nó.

“Ngày Hội Khám Phá Cùng Renaissance là hành trình hé lộ những điều khiến mỗi điểm đến trở nên đáng nhớ. Renaissance không chỉ đơn thuần là khách sạn để nghỉ dưỡng mà còn mở ra hành trình khám phá và kết nối. Khi du khách đắm mình trong thanh âm, hương vị và câu chuyện của từng khu phố – từ Hội An đến Bali, từ Phuket đến Bengaluru – chúng tôi mong họ sẽ cảm nhận được cảm giác thuộc về một vùng đất mới”, ông John Toomey, Giám đốc Thương mại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) chia sẻ.

Renaissance Danang Hoi An Resort & Spa

Đến với Renaissance Danang Hoi An Resort & Spa, du khách được khám phá nhịp sống văn hóa của phố cổ Hội An qua những hoạt động sáng tạo mang đậm dấu ấn thủ công và văn hoá.

Vào ban ngày, du khách có thể tham gia các hoạt động do Navigator dẫn dắt như lớp học nấu món Việt, lớp học pha cà phê, triển lãm gốm được lấy cảm hứng từ di sản gốm 500 năm của Hội An, cùng trải nghiệm Gin địa phương và các hoạt động thủ công truyền thống như vẽ mặt nạ hay viết thư pháp. Ngoài ra, tour khám phá phố cổ Hội An bởi Navigator đưa du khách dạo bước trên những con phố cổ đặc trưng và tham quan các cửa tiệm thủ công.

Khi đêm xuống, khu nghỉ dưỡng trở thành không gian nghệ thuật đầy cảm hứng trong khuôn khổ chương trình Trải Nghiệm Buổi Tối, với các hoạt động nổi bật như nghi thức pha chế Punch Bowl do Sơn Huỳnh – bartender khách mời từ Barson của Le Méridien Saigon phục vụ trong nền nhạc DJ sống động, trình diễn graffiti trực tiếp của nghệ sĩ Sơn, triển lãm kể chuyện bằng gốm. Cùng với đó là thực đơn Ngon Series 5 món, nơi những nguyên liệu địa phương quen thuộc được kể bằng hương vị và tâm huyết của Chef Bùi Việt Trung về ký ức tuổi thơ, bữa cơm gia đình và bản sắc văn hóa Việt. Hành trình khép lại với show Ký Ức Hội An, tái hiện di sản và tinh thần kể chuyện của phố Hội qua nghệ thuật sân khấu.

Renaissance Phuket Resort & Spa

Renaissance Phuket Resort & Spa mang đến hành trình khám phá văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Thái Lan. Du khách có thể tham gia các lớp học sáng tạo như vẽ batik, làm đồ thủ công truyền thống, chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc và hội họa, hòa mình vào các tiết mục tôn vinh văn hoá đặc trưng của xứ sở chùa vàng. Khi màn đêm buông xuống, khu nghỉ dưỡng khoác lên mình không khí lễ hội chợ đền Thái Lan sôi động, nơi hương vị truyền thống, tinh thần cộng đồng và những màn trình diễn nghệ thuật hấp dẫn cùng hòa quyện, mang đến trải nghiệm rực rỡ và đầy màu sắc.

Tại Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spa, hành trình khám phá mở ra những trải nghiệm tôn vinh văn hóa sôi động và tinh thần sáng tạo đặc trưng của hòn đảo này. Du khách sẽ được tham quan những địa danh ít người biết đến và các di tích văn hóa tại Uluwatu dưới sự dẫn dắt của đội ngũ Navigator, tham gia các buổi trò chuyện cùng nghệ nhân địa phương và những lớp học giới thiệu thủ công truyền thống giàu bản sắc của Bali. Khi hoàng hôn buông xuống, bạn sẽ chứng kiến những màn trình diễn nghệ thuật Bali truyền thống cùng nghi thức pha chế đặc trưng của Renaissance.

Renaissance Bali Nusa Dua Resort & Spa

Tại Renaissance Bali Nusa Dua Resort & Spa, du khách được khám phá những giá trị văn hóa độc đáo và di sản đặc sắc của Nusa Dua thông qua các hành trình được tuyển chọn kỹ lưỡng với Navigator. Khi màn đêm buông xuống, khu nghỉ dưỡng bừng sáng với Lễ hội Nusa – sự kiện rực rỡ sắc màu, nơi quy tụ các nghệ sĩ, thợ thủ công và đầu bếp địa phương. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực đặc trưng hoặc tự tay sáng tạo trong các lớp nghệ thuật tương tác.