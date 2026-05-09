Chuyện lạ mà thật: Những đứa trẻ lớn lên giỏi kiếm tiền thường có 3 đặc điểm nổi bật từ nhỏ

Trong quan niệm giáo dục truyền thống, nhiều bậc phụ huynh vẫn mặc định rằng con đường duy nhất dẫn đến sự giàu có là thông qua những bảng điểm rực rỡ. Thế nhưng, thực tế thường mang đến những câu chuyện đầy bất ngờ, khi những cá nhân không mấy nổi bật ở trường học sau này lại trở thành những doanh nhân nhạy bén, luôn đón đầu được mọi xu hướng kinh doanh để thu về lợi nhuận khổng lồ.

Điều này đặt ra một câu hỏi lớn rằng liệu năng lực kiếm tiền giỏi là do vận may tình cờ, hay thực chất đã được định hình bởi những tố chất cốt lõi ngay từ thuở nhỏ? Quan sát kỹ hành trình trưởng thành của những người thành đạt, chúng ta sẽ nhận thấy họ thường sở hữu ba đặc điểm tâm lý và hành vi rất rõ nét mà bất kỳ gia đình nào cũng có thể nhận diện và bồi dưỡng cho con mình.

1. Khéo léo trong giao tiếp, năng lực xã hội mạnh mẽ

Nhiều phụ huynh lầm tưởng "khéo léo" là sự lọc lõi hay thực dụng. Thực chất, đây là biểu hiện của chỉ số thông minh cảm xúc (EQ) cao, biết đặt mình vào vị trí của người khác, chân thành và dễ dàng rút ngắn khoảng cách với mọi người. Đây chính là nền tảng của khả năng kiếm tiền, bởi bản chất của kinh doanh là "làm việc giữa người với người".

Những đứa trẻ này thường rất tự tin, cởi mở, không e dè khi gặp người lạ và luôn biết cách rút ngắn khoảng cách bằng sự lễ phép, nhiệt tình. Trẻ hiểu rằng việc xây dựng lòng tin quan trọng hơn lợi ích nhỏ trước mắt, và chính sự tin cậy này là "tài sản" lớn nhất giúp trẻ tích lũy được mạng lưới đối tác trong tương lai.

Một nghiên cứu kinh tế năm 2025 chỉ ra rằng mỗi 1 USD đầu tư vào giáo dục kỹ năng xã hội và cảm xúc (SEL) cho trẻ có thể mang lại lợi nhuận tương đương 4 USD cho nền kinh tế thông qua mức thu nhập cao hơn và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn. Nói cách khác, những đứa trẻ "hiểu chuyện", biết cách giao tiếp và chân thành với mọi người thực sự có giá trị thương mại rất cao trong tương lai.

2. Thích "mày mò", khả năng hành động quyết liệt

Có nhân duyên tốt là chưa đủ, để kiếm được tiền còn cần sự nhanh nhạy trong hành động. Nhiều người có rất nhiều ý tưởng hay nhưng luôn do dự, sợ thua lỗ, sợ mệt mỏi, dẫn đến việc mãi mãi chỉ dừng lại ở giai đoạn "không tưởng". Ngược lại, những đứa trẻ giỏi kiếm tiền thường có điểm chung là dám thử thách và hành động cực nhanh.

Khoa học gọi đây là sự khác biệt trong "độ lệch hành động". Trong khi hầu hết mọi người bản năng phóng đại rủi ro thì những đứa trẻ có khả năng hành động mạnh mẽ sở hữu vùng vỏ trước trán có khả năng ức chế tín hiệu sợ hãi tốt hơn. Năng lực này không hoàn toàn bẩm sinh mà có thể được rèn luyện thông qua những lần thử nghiệm nhỏ từ khi còn bé. Cha mẹ nên khuyến khích con biến ý tưởng thành hành động, dù là những việc nhỏ nhất như tự làm đồ thủ công để bán hay tham gia các dự án ngoại khóa.

3. Không chịu khuất phục, năng lực phục hồi sau thất bại cao

Con đường kiếm tiền và khởi nghiệp không bao giờ trải đầy hoa hồng. Những người có thể duy trì sự giàu có bền vững không phải là những người chưa bao giờ thất bại, mà là những người sở hữu khả năng "chống chịu" đáng kinh ngạc, không bỏ cuộc, sẵn sàng học lại từ con số 0.

Giáo sư Carol Dweck của Đại học Stanford đã phát hiện ra "tư duy phát triển" (growth mindset) chỉ ra rằng, những đứa trẻ coi thất bại là "mình tạm thời chưa làm được" thay vì "mình đã thất bại" sẽ có bộ não hoạt động tích cực hơn để tìm kiếm giải pháp.

Khi trẻ gặp khó khăn, thay vì dọn sẵn con đường bằng phẳng, cha mẹ hãy cho trẻ không gian để sai lầm. Mỗi lần "ngã xuống rồi đứng dậy" là một lần trẻ được rèn luyện "cơ bắp nội tâm", chuẩn bị tâm thế vững vàng nhất cho những biến động của thị trường sau này.

Kết

Kiếm tiền thực chất là một loại năng lực tổng hòa từ nhận thức, tư duy và bản lĩnh cá nhân chứ không chỉ đơn thuần đến từ bảng điểm hay bằng cấp. Sự nghiệp vĩ đại nhất của người làm cha mẹ không phải là xây sẵn một con đường bằng phẳng cho con đi, mà là giúp trẻ sở hữu dũng khí và trí tuệ để tự tin bước đi trên bất kỳ con đường nào. Khi chúng ta bảo trì được sự tự tin, ủng hộ những nỗ lực hành động và rèn luyện lòng kiên trì cho con, chúng ta đang trao cho con những hành trang giá trị nhất để tự kiến tạo nên một tương lai tài chính vững chắc.