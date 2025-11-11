Chuyển nhầm 450 triệu đồng cho người lạ, người phụ nữ "cầu cứu" công an, giúp lấy lại toàn bộ số tiền

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện mình vừa chuyển nhầm số tiền lớn 450 triệu đồng cho một người không hề quen biết, một phụ nữ ở Phú Thọ đã lập tức trình báo công an nhờ giúp đỡ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, sự việc xảy ra vào trưa ngày 5/11. Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã tiếp nhận trình báo của chị Hà Thanh Xuân (SN 1991, trú tại phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) về việc chị vừa vô tình chuyển nhầm 450 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ, không rõ danh tính hay địa chỉ.

Nhận thấy đây là số tiền lớn và tâm lý hoang mang của người dân, lực lượng cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Bằng cách phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng VietinBank (Chi nhánh Phú Thọ và PGD Hùng Vương), công an đã nhanh chóng xác minh và tìm ra người nhận số tiền trên là anh Nguyễn Bảo Anh (SN 1990, trú tại tỉnh Tuyên Quang).

Chuyển nhầm 450 triệu đồng cho người lạ, người phụ nữ

Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Ngân hàng Công thương VietinBank – Chi nhánh Phú Thọ, Phòng giao dịch Hùng Vương để rà soát, truy tìm thông tin tài khoản nhận tiền và sau đó trao trả số tiền 450 triệu đồng chị Hà Thanh Xuân (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã liên hệ và mời anh Nguyễn Bảo Anh đến trụ sở để làm việc. Sau khi được thông báo và kiểm chứng sự việc, anh Bảo Anh đã hoàn toàn hợp tác và tự nguyện hoàn trả 450 triệu đồng cho chị Xuân.

Tại trụ sở công an, chị Xuân cho biết chị đã vô cùng lo lắng khi phát hiện sai sót. Chị bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của Công an tỉnh Phú Thọ, giúp chị sớm nhận lại được toàn bộ tài sản của mình.

Việc nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và hoàn trả số tiền chuyển nhầm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công việc của lực lượng Cảnh sát hình sự, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

