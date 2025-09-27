Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái sinh năm 2007 đến tiệm vàng nhờ chuyển khoản 50 triệu đồng, chủ tiệm dứt khoát từ chối giao dịch, báo ngay cho công an

27-09-2025 - 16:20 PM | Smart Money

Chị D. tại cơ quan công an.

Chị D. tại cơ quan công an.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ tiệm vàng đã từ chối thực hiện giao dịch, đồng thời báo tin cho lực lượng Công an để được tư vấn.

Ngày 26/9/2025, Công an xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng xã hội với thủ đoạn tinh vi, bảo vệ an toàn số tiền gần 50 triệu đồng cho chị D, sinh năm 2007, trú trên địa bàn xã.

Trước đó, Công an xã Kỳ Thượng nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị Huyền, chủ tiệm vàng Huyền Hưng (thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc) về việc một khách hàng là chị D. (sinh năm 2007, trú tại xã Kỳ Thượng) mang số tiền gần 50 triệu đồng đến nhờ chuyển cho một nhóm người lạ qua mạng xã hội. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Huyền đã kịp thời liên hệ với lực lượng Công an để được tư vấn, đồng thời từ chối thực hiện giao dịch.

Sau đó, chị được yêu cầu kết bạn Zalo với một tài khoản tự xưng là shipper. Thông qua cuộc gọi video, tài khoản này cho chị thấy hình ảnh một nhóm người mặc trang phục giống Công an, Viện kiểm sát đang mở "kiện hàng" có chứa ma túy. Các đối tượng dọa rằng chị D có liên quan, nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ, đồng thời yêu cầu giữ liên lạc liên tục, tuyệt đối không cho ai khác biết và chuyển gần 50 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp.

Do hoảng sợ, chị D đã mang tiền đến cửa hàng vàng của chị Huyền để chuyển khoản. Tuy nhiên, do đã được cơ quan Công an tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo, chị Huyền kịp thời nhận diện sự việc, giữ lại số tiền và báo cho Công an xã Kỳ Thượng. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã mời chị D. cùng người nhà đến trụ sở để làm việc, giải thích, giúp nạn nhân hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo và ngăn chặn kịp thời việc chuyển tiền cho các đối tượng.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Kỳ Thượng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà băng nào đang "thống trị" thị trường thẻ tín dụng Việt Nam?

Nhà băng nào đang "thống trị" thị trường thẻ tín dụng Việt Nam? Nổi bật

Ngân hàng cảnh báo về hành vi có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, thậm chí đi tù 7 năm

Ngân hàng cảnh báo về hành vi có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, thậm chí đi tù 7 năm Nổi bật

Khởi tố 2 kẻ liên quan đường dây rửa tiền hơn 15 tỷ đồng tại Lạng Sơn

Khởi tố 2 kẻ liên quan đường dây rửa tiền hơn 15 tỷ đồng tại Lạng Sơn

19:59 , 26/09/2025
Hướng dẫn chuyển đổi sang tài khoản giao thông tích hợp thanh toán không tiền mặt

Hướng dẫn chuyển đổi sang tài khoản giao thông tích hợp thanh toán không tiền mặt

19:33 , 26/09/2025
Một cú chạm nhưng gói gọn nỗ lực không ngừng nghỉ của các cơ quan quản lý, Ngân hàng, công ty công nghệ

Một cú chạm nhưng gói gọn nỗ lực không ngừng nghỉ của các cơ quan quản lý, Ngân hàng, công ty công nghệ

14:06 , 26/09/2025
Cụ ông rút sổ tiết kiệm 250 triệu tại quỹ tín dụng, chuẩn bị chuyển khoản làm "thủ tục bảo hiểm" thì được công an yêu cầu dừng giao dịch

Cụ ông rút sổ tiết kiệm 250 triệu tại quỹ tín dụng, chuẩn bị chuyển khoản làm "thủ tục bảo hiểm" thì được công an yêu cầu dừng giao dịch

11:51 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên