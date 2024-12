Cơ hội bứt phá từ Luật Điện lực (sửa đổi) cho các doanh nghiệp điện gió và LNG

Chiều ngày 30/11, với 439/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 91,65%), Quốc hội đã thông qua Luật Điện lực (sửa đổi). Đây là dự án Luật quan trọng, có tác động lớn đến nền kinh tế, đảm bảo cho các mục tiêu tăng trưởng, phát triển của đất nước cũng như an ninh năng lượng quốc gia.

Luật Điện lực (sửa đổi) đã bao quát được các chính sách lớn như quy hoạch điện lực, thị trường điện và phát triển năng lượng tái tạo, bảo đảm đồng bộ với các luật liên quan, bổ sung nhiều quy định để tháo gỡ những điểm nghẽn đã tồn tại trong thời gian dài.

Có hiệu lực từ ngày 1/2/2025, Luật Điện lực 2024 đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc biệt, cơ chế mới về sản lượng hợp đồng tối thiểu, giá điện hai thành phần, và hợp đồng tương lai DPPA được kỳ vọng sẽ giảm thiểu rủi ro, đảm bảo lợi nhuận và thu hút nhà đầu tư.

Luật Điện lực (sửa đổi) cũng nhấn mạnh vai trò của năng lượng tái tạo và điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong việc đáp ứng nhu cầu an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Đây là yếu tố then chốt để thực hiện Quy hoạch Điện VIII, hướng tới mục tiêu Net Zero mà Việt Nam đã cam kết tại COP26. Bằng cách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, luật mới góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng.

Đồng thời, các cơ chế như tư nhân hóa lưới điện truyền tải và hợp đồng BOT cho LNG và điện gió ngoài khơi mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điều này không chỉ tăng cường sức cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế mà còn đặt nền móng cho một hệ thống năng lượng ổn định, hiệu quả.

Trong bối cảnh Luật Điện lực sửa đổi mở ra cơ hội lớn cho ngành năng lượng tái tạo, BCG Energy (UPCoM: BGE) được đánh giá như một trong những doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất. Là công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital, BCG Energy đã xây dựng nền tảng vững chắc qua việc triển khai hoà lưới thành công các dự án điện mặt trời với tổng công suất gần 600 MW. Bên cạnh đó, BCG Energy sở hữu danh mục các dự án điện gió lên đến hơn 900MW trong Quy hoạch Điện VIII.

Các chuyên gia phân tích từ Yuanta và Vietcap nhận định các cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng tái tạo, bao gồm BCG, được dự báo sẽ hưởng lợi nhờ hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách ưu đãi và quy định mới. Với tiềm năng mở rộng các dự án lớn, năng lực triển khai dự án và lợi thế cạnh tranh về công nghệ, BCG là lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn.

Luật Điện lực sửa đổi cũng tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), mở đường cho các doanh nghiệp và đơn vị phát điện tiếp cận trực tiếp với nhau. Nhiều chuyên gia nhận định rằng các quy định mới này sẽ giúp định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, từ đó thúc đẩy Bộ Công Thương nhanh chóng ban hành hướng dẫn triển khai cơ chế DPPA. Trong dài hạn, cơ chế này không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng sạch của Việt Nam mà còn đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch Điện VIII. Đồng thời, DPPA sẽ tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư mới trong lĩnh vực năng lượng và hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn.

Đối với các doanh nghiệp như Bamboo Capital và BCG Energy, đây là cơ hội lớn để hưởng lợi từ cơ chế DPPA. Với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, BCG Energy có thể trực tiếp cung cấp điện cho các khách hàng doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, đặc biệt là những doanh nghiệp FDI đang tìm kiếm nguồn năng lượng sạch để đáp ứng yêu cầu ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị doanh nghiệp). Đây cũng là động lực thúc đẩy BCG Energy củng cố vị thế trong ngành năng lượng và đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải của Việt Nam.

Bên cạnh các dự án điện mặt trời, điện gió và điện rác, Bamboo Capital và BCG Energy đang đặt mục tiêu mở rộng sang lĩnh vực điện khí hóa lỏng (LNG), một trong những giải pháp năng lượng sạch và bền vững. Đây là chiến lược quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, đồng thời tận dụng lợi thế từ chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ.

Dự kiến, các dự án LNG của BCG Energy sẽ được tích hợp công nghệ hiện đại, bảo đảm hiệu quả cao và giảm phát thải khí nhà kính. Bằng cách tận dụng sự hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, BCG Energy kỳ vọng sẽ không chỉ tăng trưởng doanh thu mà còn góp phần nâng cao an ninh năng lượng quốc gia. Trong bối cảnh Luật Điện lực (sửa đổi) vừa được thông qua, lĩnh vực LNG hứa hẹn sẽ trở thành động lực mới trong chiến lược phát triển dài hạn của Bamboo Capital.