Có một quán cà phê đỉnh thế này tại phường Thảo Điền: Nước ngon, concept thú vị, ngồi cả ngày cũng không chán

Khi nhắc đến một trong những khu vực nhộn nhịp bậc nhất TP.HCM, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những con đường như Thảo Điền hay Xuân Thủy. Nơi đây quy tụ vô số hàng quán san sát nhau, từ các nhà hàng Âu Á sang trọng cho đến những quán cà phê đầy phong cách. Giữa sự nhộn nhịp đó, Faro Cafe dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn khi tọa lạc nổi bật bên trong một căn biệt thự màu trắng đầy trang nhã.

Có một quán cà phê được xây dựng trong căn villa siêu khổng lồ

Quán sở hữu không gian rộng rãi, thoáng đãng gồm hai tầng với khu vực trong nhà và ngoài trời được bố trí hợp lý. Faro Cafe lựa chọn tông màu trắng và vàng làm chủ đạo, kết hợp cùng phong cách trang trí tinh tế, nhẹ nhàng nhưng không kém phần hiện đại.

Không gian của Faro Cafe

Cách sắp xếp bàn ghế được chú trọng đa dạng, từ những chiếc bàn nhỏ xinh dành cho một đến hai người, đến những bàn dài phục vụ cho nhóm bạn hay gia đình. Nhờ vậy, quán có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau: một góc yên tĩnh để tập trung làm việc hay học tập, một không gian đủ rộng cho những buổi tụ họp bạn bè, hoặc đơn giản chỉ là chốn dừng chân nhẹ nhàng để nhâm nhi tách cà phê buổi sáng và tận hưởng khoảng thời gian cho riêng mình.

Nhiều thực khách đến Faro Cafe để làm việc, thư giãn, tụ tập bạn bè

Nhưng các món nước tại Faro Cafe mới là thứ khiến ai ở Thảo Điền phải nhung nhớ

Với một không gian sang trọng tọa lạc ngay giữa khu Xuân Thuỷ, nhiều người có thể sẽ hoài nghi về chất lượng đồ uống của Faro Cafe, e rằng quán chỉ được vẻ bề ngoài. Thế nhưng, trải nghiệm thực tế lại khiến mình vô cùng bất ngờ. Các món nước ở đây thực sự chinh phục mình bởi sự chỉn chu và hương vị thơm ngon, vượt xa những gì mình mong đợi ban đầu. Tuy cũng có một điểm trừ nhỏ khiến mình khá cân nhắc nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể của mình tại đây.

Các món nước và bánh của Faro Cafe

Trong lần ghé Faro, Đỉnh Thế Này đã quyết định thử Trà Thanh Mai Mơ, một món nước mới toanh của quán. Đây là sự kết hợp khá thú vị giữa vị ngọt của mứt thanh mai, chua nhẹ từ mứt mơ trên nền trà ô long kim tuyên, đi kèm là topping hạt nổ củ năng nhai rất vui miệng. Ngay từ ngụm đầu tiên, cảm giác mát lạnh, chua ngọt hài hòa thực sự sảng khoái.

Trà Thanh Mai Mơ

Một góp ý nhỏ là nếu vị chua được tăng thêm một chút nữa thì món nước sẽ càng thêm đặc biệt. Dù vậy, đây vẫn là món "chân ái" của mình tại Faro và chắc chắn mình sẽ gọi lại trong những lần tới.

Bên cạnh đó, mình cũng đã thử trà sữa của quán. Điểm đặc biệt nhất chính là vị ngọt rất nhẹ nhàng và thanh, có thể sẽ hơi khác so với gu trà sữa đậm vị thường thấy. Hương vị này làm mình liên tưởng đến những ly trà sữa ở nước ngoài, một lựa chọn hoàn hảo cho những ai không thích ngọt gắt.

Một điểm cộng bất ngờ là khi mình gọi Trà Thanh Mai Mơ kèm một món nước bất kỳ, quán còn tặng một ly kem thanh mai nhỏ xinh. Ly kem có vị chua ngọt tươi mát y hệt ly trà, ăn giống như một loại sorbet trái cây, rất hợp để tráng miệng.

Kem Thanh Mai

Tiếp đến là một ly Matcha latte đang gây sốt giới trẻ, khi khuấy đều, mình rất bất ngờ vì vị matcha không bị tanh hay quá hăng như một số nơi khác. Sự kết hợp với lớp kem sữa béo ngậy phía trên tạo nên một hương vị hài hòa và vừa miệng. Thậm chí khi đá tan bớt, hương vị vẫn không thay đổi đáng kể, đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn từ đầu đến cuối.

Một điều vô cùng đặc biệt tại quán mà mình phải giới thiệu đó chính là mỗi mùa, quán sẽ ra mắt một món nước mới. Tương tự như mùa hè thì quán đã giới thiệu combo Đậm Bản Vị bao gồm trà Thanh Mai Mơ, Cold Brew Thanh Mai và Hồng Bì Chanh Muối, Cold Brew Hồng Bì.

Tại Faro còn có các món bánh ngọt như Tiramisu, Tart trứng,... và món bánh lạnh được phục vụ khá nhanh còn tart trứng được Faro nướng lại để lớp vỏ giòn hơn và khi ăn nóng cũng rất ngon. Tiramisu có lớp bánh mềm ẩm vừa đủ, xen kẽ lớp kem mịn, ngọt nhẹ cùng chút vị cacao đăng đắng phủ trên bề mặt. Khi thưởng thức, hương vị hài hòa, không quá ngọt hay ngấy, rất hợp để ăn kèm với cà phê hoặc trà hoa quả.

Một số món bánh tại Faro Cafe

Về mức giá, nhiều người có thể nghĩ một quán nằm giữa Xuân Thuỷ, khu được mệnh danh là “khu nhà giàu” của TP.HCM thì chắc chắn giá cả sẽ “chát”. Nhưng thực tế, giá ở Faro Cafe lại nằm trong phân khúc tầm trung. Các món nước dao động trong khoảng 50.000 – 70.000 đồng/ly, tương đương với nhiều chuỗi cà phê quen thuộc mà giới trẻ hay lui tới. Với chất lượng nước uống ổn, bánh ngọt chỉn chu và không gian rộng rãi, sang trọng, mình cảm thấy mức giá này hoàn toàn hợp lý.

Đỉnh Thế Này gợi ý Faro Cafe cho những ai đang tìm kiếm một không gian lý tưởng để vừa học tập, vừa làm việc hiệu quả, hoặc đơn giản là một chỗ tụ họp bạn bè cuối tuần. Với không gian thoáng đãng, thiết kế tinh tế và menu nước và bánh đủ hấp dẫn, quán cũng là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn chỉ muốn "đổi gió" đôi chút, tìm cảm hứng mới mẻ cho công việc, hay thưởng cho mình một khoảng thời gian thư giãn giữa nhịp sống bận rộn của Sài Gòn.

Địa chỉ: - Nguyễn Trãi Corner: 214/B11 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 - Thảo Điền Villa: 81 Xuân Thuỷ, Thảo Điền, Thủ Đức - Vạn Phúc City: 159 Nguyễn Thị Nhung, Vạn Phúc City, Thủ Đức Thời gian: 7 giờ - 22 giờ.



