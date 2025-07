Cổ phiếu bất động sản tiếp tục nổi sóng, CEO, DIG, Novaland là tâm điểm, một DN đã tăng trần liên tiếp 11 phiên

Phiên giao dịch ngày 28/7, tiếp nối cơn sóng của ngày hôm qua, cổ phiếu các doanh nghiệp đã tăng mạnh ngay từ khi mở cửa.

Tính đến nay đã có nhiều doanh nghiệp bất động sản tăng trần như CEO, LDG, NVL, HTI, DLG, HQC. Cùng với đó, nhiều cổ phiếu cũng có mức tăng cao như PVL (9,76%), DIG (6,4%), CII (5,97%), NHA (4,74%), PDR (4,55%), HPX (3,22%), VHM (3,19%), ...

Các cổ phiếu như NVL, CEO, HTI đã tăng trần trong phiên hôm qua, nếu tiếp tục giữ được mức tăng trần sẽ có 2 phiên tăng trần liên tiếp. Riêng cổ phiếu LDG, cổ phiếu này đã tăng trần 11 phiên liên tiếp.

Theo báo cáo của Vietcap, hoạt động bất động sản trong quý 2/2025 đã tăng tốc. Dựa trên ước tính từ các biểu đồ dữ liệu của CBRE, tổng giao dịch sơ cấp ở cả mảng căn hộ và BĐS liền thổ tại Hà Nội và TP. HCM đạt khoảng 9.300 căn (+47% so với quý trước) trong quý 2/2025, nâng tổng lượng giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2025 lên khoảng 15.600 căn (+3% so với cùng kỳ).

Các dự án mở bán mới nổi bật trong quý 2/2025 bao gồm dự án Green City (Long An; thấp tầng) và Golden City (Hải Phòng; thấp tầng) của VHM, Eco Retreat của Ecopark (Long An; thấp tầng), Spring Ville của Gamuda (Đồng Nai; thấp tầng), giai đoạn tiếp theo của Masteri Trinity Square bởi Masterise (Hưng Yên; căn hộ tại Vinhomes Ocean Park 2), và giai đoạn tiếp theo của The Gió Riverside của AGG (Bình Dương; căn hộ).

Ngoài ra, một số chủ đầu tư đã tổ chức các sự kiện chuẩn bị quan trọng, bao gồm lễ khởi động giới thiệu (kick-off) dự án The Privé của DXG (TP. HCM; cao tầng), dự án Gladia by the Waters của KDH (TP.HCM; thấp tầng), và lễ khởi công dự án The Fullton của Capitaland (Hưng Yên; thấp tầng; tại Vinhomes Ocean Park 3).

Theo Vietcap, hoạt động BĐS tích cực từ đầu năm đến nay cùng những tiến triển về pháp lý dự án, củng cố nhận định rằng giao dịch sơ cấp sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nửa cuối năm 2025, đặc biệt là tại các tỉnh miền Nam.

Dựa trên kế hoạch mở bán dự kiến từ một số chủ đầu tư, Vietcap dự báo nguồn cung mới sẽ tăng đáng kể trong giai đoạn nửa cuối năm 2025–2026, với mức độ tập trung lớn hơn tại khu vực miền Nam. Triển vọng tích cực hơn cho thị trường miền Nam được củng cố bởi nhiều hoạt động phát triển dự án của các chủ đầu tư, cùng việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng.

Theo Vietcap, giao dịch sơ cấp sẽ tăng trưởng trong năm 2025 so với mức cơ sở thấp của giai đoạn 2023-2024, dựa trên kỳ vọng về nhu cầu ở thực vững chắc, dòng tiền đầu tư quay trở lại, tăng trưởng của nguồn cung sơ cấp nhờ các thủ tục pháp lý thuận lợi hơn, cùng với triển vọng ổn định của lãi suất vay mua nhà, và đẩy nhanh phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm.

BSC cũng có đánh giá tích cực về ngành bất động sản. Theo BSC, công ty nhận thấy triển vọng tích cực của ngành bất động sản đối với đề án sáp nhập tỉnh. Đây là một động lực mang tính cấu trúc đối với thị trường bất động sản (BĐS) trong trung – dài hạn. Tác động tổng thể có thể được nhìn nhận qua 3 khía cạnh: hạ tầng – quy hoạch – thể chế, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế.

Về hạ tầng, tỉnh hợp nhất sẽ cần nâng cấp kết nối nội tỉnh, mở rộng trục giao thông chính, trung tâm hành chính mới dẫn đến kích hoạt đầu tư công nội tỉnh.

Về quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, định hướng lại sử dụng đất, mở rộng vùng phát triển đô thị, đô thị hóa dẫn đến cơ hội hình thành các cực tăng trưởng mới.

Về thể chế, bộ máy hành chính được tinh gọn, cắt giảm nhiều khâu trung gian, đơn vị đầu mối cấp tỉnh rõ ràng hơn giúp giảm thời gian phê duyệt, cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tổng lực từ các yếu tố trên, BSC kỳ vọng thị trường bất động sản trong tương lai sẽ chứng kiến thời gian triển khai dự án được rút ngắn nhờ tiến độ xử lý thủ tục hành chính được đẩy nhanh, nhu cầu thực được kéo giãn ra xa trung tâm hành chính hiện hữu nhờ hạ tầng đồng bộ, khu vực thương mại, logistic mới được hình thành, cung – cầu sẽ cân bằng hơn, giảm tải áp lực dân số cho trung tâm hành chính hiện hữu.