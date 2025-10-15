Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu VietJet phi như tên lửa, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cán mốc 4 tỷ USD

15-10-2025 - 11:02 AM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu VietJet phi như tên lửa, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cán mốc 4 tỷ USD

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đang ở mức 4 tỷ USD và là người giàu thứ 994 trên thế giới, tăng thêm so với ngày trước đó là 353 triệu USD, tương ứng với khoảng hơn 9.000 tỷ đồng.

Phiên giao dịch sáng ngày 15/10, cổ phiếu VJC của Công ty cổ phần Hàng không VietJet đã tăng nhanh chóng lên mức giá 162.800 đồng/cp, tăng 6,75% so với ngày trước đó. VJC đã tăng mạnh 3 phiên liên tục, ghi nhận mức tăng 27% so với đầu tháng 10. Vốn hoá thị trường đạt trên 96.000 tỷ đồng.

Đồng thời, thanh khoản cũng lên trên 2 triệu cổ phiếu/phiên.

Cổ phiếu VietJet phi như tên lửa, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cán mốc 4 tỷ USD- Ảnh 1.

Không chỉ có cổ phiếu VJC, cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị cũng có đà tăng ấn tượng.

Phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu HDB đã tăng lên mức 33.350 đồng/cp, tăng 2,14% so với ngày trước đó.

Cổ phiếu VietJet phi như tên lửa, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cán mốc 4 tỷ USD- Ảnh 2.

Cùng với sự tăng giá của cổ phiếu, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tăng tốc nhanh chóng﻿.﻿

﻿Hiện, bà Thảo sở hữu 47,47 triệu cổ phiếu VJC của Vietjet, và thông qua công ty Huong Duong Sunny Investment Co. bà nắm giữ thêm gần 155 triệu cổ phiếu VJC. Tổng giá trị 202,4 triệu cổ phiếu VJC mà bà Nguyễn Thị Phương Thảo nắm giữ ước tính gần 33.000 tỷ đồng.

Còn tại HDBank, số cổ phiếu cá nhân do bà Thảo nắm giữ và thông qua CTCP Sovico lên đến khoảng 526,7 triệu cổ phiếu, hiện ước tính giá trị khoảng 17.500 tỷ đồng.﻿

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đang ở mức 4 tỷ USD và là người giàu thứ 994 trên thế giới, tăng thêm so với ngày trước đó là 353 triệu USD, tương ứng với khoảng hơn 9.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu VietJet phi như tên lửa, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cán mốc 4 tỷ USD- Ảnh 3.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đến sàn chứng khoán NYSE rung chuông: Chúng tôi sẽ sớm bay đến Mỹ

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhóm cổ đông đặc biệt sở hữu hơn 2,2 tỷ cổ phiếu Vingroup

Nhóm cổ đông đặc biệt sở hữu hơn 2,2 tỷ cổ phiếu Vingroup Nổi bật

Nền kinh tế thiệt hại hàng chục nghìn tỷ mỗi năm vì bão lũ, một DN Việt dùng dữ liệu và công nghệ "bắt mạch ông trời"

Nền kinh tế thiệt hại hàng chục nghìn tỷ mỗi năm vì bão lũ, một DN Việt dùng dữ liệu và công nghệ "bắt mạch ông trời" Nổi bật

Sơ đồ hóa quá trình Shark Bình và đồng phạm chiếm đoạt tiền của 30.000 nhà đầu tư

Sơ đồ hóa quá trình Shark Bình và đồng phạm chiếm đoạt tiền của 30.000 nhà đầu tư

10:08 , 15/10/2025
Tasco ra mắt "Tasco Co-Club" - Không gian làm việc hiện đại dành cho hội viên VETC Loyalty

Tasco ra mắt "Tasco Co-Club" - Không gian làm việc hiện đại dành cho hội viên VETC Loyalty

10:00 , 15/10/2025
Chân dung người thay Shark Bình làm tổng giám đốc Tập đoàn NextTech

Chân dung người thay Shark Bình làm tổng giám đốc Tập đoàn NextTech

08:34 , 15/10/2025
Coteccons (CTD) lên kế hoạch huy động 1.400 tỷ đồng trái phiếu “3 không”

Coteccons (CTD) lên kế hoạch huy động 1.400 tỷ đồng trái phiếu “3 không”

08:03 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên