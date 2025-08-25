Cổ phiếu vừa mua còn chưa về tài khoản, con trai Bầu Đức muốn chi tiếp 400 tỷ đồng 'gom' thêm HAG

Ông Đoàn Hoàng Nam, con trai Bầu Đức, vừa tiếp tục đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai.

Trước đó, Đoàn Hoàng Nam vừa mua xong 27 triệu cổ phiếu HAG trong phiên giao dịch thứ 6 tuần trước, ngày 22/8. Như vậy, nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu mà Đoàn Hoàng Nam nắm giữ sẽ tăng lên 52 triệu đơn vị, tỷ lệ 4,92%.

Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian từ 28/8 đến 12/9. Tạm tính theo mức giá hiện tại của HAG, số cổ phiếu mà Đoàn Hoàng Nam dự kiến mua có giá trị hơn 400 tỷ đồng.

Về phía Bầu Đức, Chủ tịch của Hoàng Anh Gia Lai ngày 22/8 vừa qua đã bán 25 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ xuống còn 305 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng khoảng 4.900 tỷ đồng.

Bầu Đức có 3 người con, gồm con gái Đoàn Hoàng Anh và 2 con trai Đoàn Hoàng Nam, Đoàn Hoàng Nam Anh. "Chị cả" Đoàn Hoàng Anh hiện sở hữu 13 triệu cổ phiếu HAG, tỷ lệ 1,23%.

Cả 3 người con của Bầu Đức đều được ông cho đi học và sinh sống tại Singapore từ khi còn rất nhỏ và đều chưa từng lộ mặt trước truyền thông.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025 doanh thu thuần HAGL đạt 2.329 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đều cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 483 tỷ đồng, tăng 86%.

Lũy kế 6 tháng, Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.709 tỷ đồng doanh thu thuần và 824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34% và 73% so với 6 tháng 2024.

Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025. Đây là lần đầu tiên kể từ quý 4/2020, công ty của Bầu Đức thoát cảnh lỗ lũy kế.