Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo: Người sử dụng Zalo cần đặc biệt lưu ý khi nhận được tin nhắn sau

| | Smart Money

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo tình trạng nhiều tài khoản Zalo bị chiếm quyền sử dụng để mạo danh vay tiền người thân, bạn bè. Các đối tượng thường gửi đường link giả mạo bình chọn hoặc nhận thưởng nhằm đánh cắp tài khoản. Người dân được khuyến cáo không truy cập link lạ, tăng cường bảo mật và xác minh trực tiếp khi nhận được tin nhắn vay tiền qua mạng xã hội.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc và tại một số địa phương, nhiều tài khoản Zalo của người dân bị kẻ gian chiếm quyền sử dụng, mạo danh để nhắn tin vay, mượn tiền bạn bè, người thân.

Theo đó, các đối tượng sử dụng tài khoản zalo gửi các đường link giả danh bình chọn cuộc thi, sự kiện… Khi người dùng truy cập vào các đường link này, tài khoản sẽ bị chiếm quyền kiểm soát. Ngay sau đó, đối tượng tiếp tục sử dụng chính tài khoản bị chiếm đoạt để nhắn tin đến người thân, bạn bè trong danh bạ nhằm vay, mượn tiền hoặc tiếp tục phát tán đường link độc để chiếm quyền thêm nhiều tài khoản khác. Tuy nhiên, nhờ cảnh giác nhiều người dân đã không bị lừa mất tiền.

Trước thực trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, đặc biệt là các link yêu cầu đăng nhập, bình chọn hoặc nhận thưởng. Khi nhận được tin nhắn vay, mượn tiền qua zalo, người dân cần chủ động xác minh bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc gọi video để kiểm chứng thông tin, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo.

Bên cạnh đó, người dân cần tăng cường các biện pháp bảo mật tài khoản như kích hoạt xác thực hai lớp, thiết lập mật khẩu có độ bảo mật cao, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào, thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất khỏi các thiết bị lạ. Đồng thời, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn của các đối tượng lạ trên không gian mạng.

Trường hợp nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, người dân cần nhanh chóng đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị và kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo trên phạm vi cả nước

Tin Vũ

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietcombank có thông báo quan trọng, áp dụng từ ngày 10/6

Vietcombank có thông báo quan trọng, áp dụng từ ngày 10/6 Nổi bật

Từ hôm nay (1/6), loạt ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank,... áp dụng quy định mới

Từ hôm nay (1/6), loạt ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank,... áp dụng quy định mới Nổi bật

Ngân hàng khởi kiện loạt người dùng thẻ tín dụng: Lãi suất trên 30%, nợ xấu nhiều năm không trả

Ngân hàng khởi kiện loạt người dùng thẻ tín dụng: Lãi suất trên 30%, nợ xấu nhiều năm không trả

20:05 , 02/06/2026
Đều đặn thu lãi 6 triệu đồng/ngày, thanh niên sinh năm 2003 bị công an triệu tập

Đều đặn thu lãi 6 triệu đồng/ngày, thanh niên sinh năm 2003 bị công an triệu tập

17:04 , 02/06/2026
Chuyển khoản trên 400 triệu đồng/ngày: Ngân hàng sẽ tiến hành biện pháp xác minh trong trường hợp sau

Chuyển khoản trên 400 triệu đồng/ngày: Ngân hàng sẽ tiến hành biện pháp xác minh trong trường hợp sau

15:16 , 02/06/2026
Phát hiện loạt giao dịch rút tiền mặt bất thường: Xử phạt một hộ kinh doanh 137,5 triệu đồng

Phát hiện loạt giao dịch rút tiền mặt bất thường: Xử phạt một hộ kinh doanh 137,5 triệu đồng

14:00 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên