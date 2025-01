Công an Kiên Giang tìm người từng chuyển tiền vào số tài khoản 9396187306 tại Vietcombank và 962617045 tại VIB

Ngày 03/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa qua đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Linh, sinh năm 1989 (ngụ số 512, đường Lâm Quang Ky, phường An Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận các nguồn tin về việc một số nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phối hợp Công an thành phố Rạch Giá tiến hành xác minh điều tra làm rõ.

Theo kết quả điều tra xác định khoảng đầu năm 2024, do không có nghề nghiệp ổn định, Bùi Mạnh Linh sử dụng tài khoản Facebook "Linh Bùi" (sau đổi thành "Đồ Trắc Xưa") và tham gia các nhóm mua bán đồ gỗ trên mạng xã hội, Linh lên mạng tìm những hình ảnh đồ gỗ và đăng vào trang cá nhân và các hội nhóm để rao bán các mặt hàng nội thất, gỗ quý, để tạo lòng tin cho các bị hại. Linh dùng phần mềm đơn hàng vận chuyển giả gửi cho nạn nhân xem, sau khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền, Linh chặn liên lạc. Với thủ đoạn trên, Linh đã chiếm đoạt của ông N.Đ.H sinh năm 1985 (ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) số tiền 109,5 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận: Không chỉ riêng ông H là nạn nhân mà Linh đã thực hiện hành vi tương tự với nhiều nạn nhân khác trên cả nước, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Linh sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Linh

Nếu ai là nạn nhân vụ án nêu trên từng chuyển khoản cho Linh qua tên tài khoản ngân hàng là Bui Manh Linh, số tài khoản 962617045, mở tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và số tài khoản 9396187306 mở tại ngân hàng TMCP Ngoại thương thì liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Kiên Giang tại số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá hoặc liên hệ số điện thoại 0913.134.656 (gặp thiếu tá Nguyễn Văn Hòa) để được hướng dẫn, giải quyết.