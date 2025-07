Công an Phú Thọ thu giữ hàng tấn thịt lợn bốc mùi, chủ cơ sở khai định làm lạp xưởng

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 15 giờ, ngày 30/7, trong quá trình trinh sát nắm tình hình địa bàn, Công an xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện cơ sở kinh doanh của ông Hoàng Văn Kiểm (năm sinh 1986, trú tại thôn Cẩm Viên, xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ) nhập thịt gia súc bốc mùi hôi thối, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Liên Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận trong khuôn viên sân nhà ông Kiểm có 2,7 tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối .

Ngoài ra, lực lượng Công an phát hiện khoảng 2 tấn thịt lợn khác được bảo quản trong tủ cấp đông; 138,5kg lạp xưởng, 224,5kg thịt sấy khô và 206kg thịt hun khói thành phẩm không có nhãn mác , không đảm bảo điều kiện bảo quản theo quy định.

Qua làm việc, ông Kiểm không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc của số thịt lợn trên. Ông Kiểm khai nhận số lượng thịt lợn trên được nhập với mục đích chế biến thành lạp xưởng , thịt sấy khô và thịt hun khói để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với ông Hoàng Văn Kiểm chủ số thịt lợn không rõ nguồn gốc.

Công an xã Liên Châu đã phối hợp với chính quyền xã, Chi cục Thú y và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ lập biên bản vụ việc, tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm đối với số thịt và thành phẩm trên.

Mặt khác, lực lượng chức năng đã niêm phong hơn 2 tấn thịt lợn đang được cấp đông; tiêu huỷ 2,7 tấn thịt lợn bốc mùi để dưới nền sân theo đơn tự nguyện của ông Kiểm.

Hiện Công an xã Liên Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ , xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.