Công bố 10 Công ty tư nhân Thực phẩm - Đồ uống nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

10 doanh nghiệp tư nhân ngành Thực phẩm – đồ uống trong năm 2024 đã nộp vào ngân sách hơn 16.600 tỷ đồng, trong đó có 5 doanh nghiệp nộp trên 1.000 tỷ (nhiều hơn năm trước 2 cái tên).

Tất cả các doanh nghiệp trong danh sách đều ghi nhận mức nộp ngân sách tăng trưởng so với năm trước.

Với 1.138 tỷ, CTCP Nguyên liệu Á Châu AIG (mã AIG) năm nay đã lọt vào câu lạc bộ “nghìn tỷ” cùng với CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN), CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán VNM), CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung (mã chứng khoán SMB) và CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS).

Bám sát câu lạc bộ nghìn tỷ là CTCP Bia và nước giải khát Hạ Long (mã chứng khoán HLB) và CTCP Sữa Quốc tế LOF (mã chứng khoán IDP).

Tình hình bán hàng của LOF năm 2024 khá tích cực với mức doanh thu 7.658 tỷ đồng – tăng 15% tương đương tăng 1.000 tỷ so với năm 2023.

Các doanh nghiệp khác như CTCP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán PAN), CTCP Tập đoàn Kido (KDC), CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) có mức nộp ngân sách từ 400 - 650 tỷ đồng.

Tựu chung lại, Top 10 doanh nghiệp tư nhân nộp nhân sách đứng đầu ngành thực phẩm - đồ uống có:

+ 3 doanh nghiệp thực phẩm - đồ uống tổng hợp là Masan, PAN Group và Kido

+ 2 doanh nghiệp chuyên về sữa là Vinamilk, LOF

+ 2 công ty chuyên về bia là Bia Sài Gòn - Miền Trung và Bia Hạ Long

+ 2 công ty chuyên về đường là Đường Quảng Ngãi (QNS) và TTC AgriS. Tuy vậy QNS hiện là doanh nghiệp lớn nhất về sữa đậu nành

+ Còn lại là công ty chuyên về nguyên liệu thực phẩm là AIG.

Top doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống là danh sách nằm trong chuỗi các danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước theo số liệu thực nộp trong năm tài chính 2024 do CafeF thực hiện và bắt đầu công bố từ ngày 4/8/2025.

Trong đó, VNTAX 200 là danh sách quy tụ tất cả các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, FDI, liên doanh). Còn PRIVATE 100 là danh sách dành riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên.

Với tổng cộng hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng góp từ các doanh nghiệp hàng đầu, đây là bảng vinh danh nộp ngân sách duy nhất phản ánh toàn diện mức độ đóng góp của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực kinh tế.

Danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 năm 2025 – dựa trên số liệu của năm 2024 – bao gồm các bảng xếp hạng chung và xếp hạng theo một số nhóm ngành lớn như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Hàng tiêu dùng, Bán lẻ… được công bố lần lượt trong tháng 8/2025.

Doanh nghiệp hàng đầu ngành tiêu dùng – bán lẻ Masan Group và doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam Vinamilk cùng “hạng” trên 4.500 tỷ đồng.

Cụ thể, Masan Group nộp 4.803 tỷ đồng – tăng 8,6% so với năm trước và Vinamilk nộp 4.569 tỷ đồng – tăng 11,3%. Tổng cộng 2 “ông lớn” nộp 16.628 tỷ đồng, bằng 56% tổng số nộp ngân sách của cả danh sách này.

Tính chung 3 năm gần nhất, Masan Group đã nộp ngân sách hơn 14.000 tỷ đồng (trong đó công ty Masan Consumer nộp 6.000 tỷ) và Vinamilk nộp ngân sách hơn 13.000 tỷ đồng.

Sữa quốc tế LOF - doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây, cũng đã nộp gần 1.900 tỷ trong 3 năm qua.