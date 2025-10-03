Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty blockchain của Shark Hưng bắt tay với một công ty đấu giá cổ vật từng số hóa bình gốm sứ thời Càn Long

03-10-2025 - 15:15 PM | Thị trường chứng khoán

Hai bên kỳ vọng sự hợp tác này sẽ giúp gia tăng giá trị cho các tác phẩm nghệ thuật.

Công ty blockchain của Shark Hưng bắt tay với một công ty đấu giá cổ vật từng số hóa bình gốm sứ thời Càn Long- Ảnh 1.

Thông tin từ Hyra Holdings cho biết, Tập đoàn và Thái An Holdings – doanh nghiệp đầu tư, đấu giá, định giá cổ vật và nghệ thuật đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Tại buổi ký kết, ông Hà Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Thái An Holdings cho biết kỳ vọng sự hợp tác này sẽ mở ra một chương mới cho sự giao thoa giữa công nghệ, AI - Văn hóa – Nghệ thuật và Di sản, hứa hẹn mang tới những dự án đột phá, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo, hội nhập văn hóa quốc tế.

Công ty Cổ phần đầu tư Thái An Holdings thành lập vào tháng 6/2022. Hiện hệ sinh thái của Thái An Holdings gồm 4 thành viên, bao gồm Thái An Fintech (tài chính), Thái An MED (y, dược, thẩm mỹ), Thái An Media (truyền thông) và Thái An Infras (hạ tầng). Trong đó, Thái An Fintech đã được thành lập từ tháng 7/2022, gần như cùng lúc với Thái An Holdings.

Công ty đặt mục tiêu đưa các tác phẩm nghệ thuật, cổ vật và các hiện vật có giá trị lên sàn đấu giá công khai và xuất khẩu ra thế giới.

Công ty blockchain của Shark Hưng bắt tay với một công ty đấu giá cổ vật từng số hóa bình gốm sứ thời Càn Long- Ảnh 2.

Hệ sinh thái của Thái An Hodings

Công ty đã xây dựng một bảo tàng số mang tên Bảo tàng Nghệ thuật Thái An, nhằm đưa các sản phẩm nghệ thuật lên trưng bày trên không gian số và đấu giá. Hiện Bảo tàng Nghệ thuật Thái An đang trưng bày 6 tác phẩm gốm sứ, theo đó, có các tác phẩm được giới thiệu thuộc thời Càn Long (Trung Quốc).

Công ty blockchain của Shark Hưng bắt tay với một công ty đấu giá cổ vật từng số hóa bình gốm sứ thời Càn Long- Ảnh 3.

Một định hướng khác, được xem là trụ cột lâu dài của Thái An Holdings, là xây dựng mô hình "kết nối giữa hệ sinh thái nghệ thuật và tài chính, nhằm gia tăng giá trị cho các tác phẩm nghệ thuật". Nói cụ thể hơn, đây là quá trình "tài chính hóa sản phẩm nghệ thuật". Công ty dự kiến ứng dụng mạnh mẽ công nghệ blockchain để mã hóa, đưa các tác phẩm nghệ thuật lên không gian số.

Về Hyra Holdings, công ty được thành lập năm 2021, tập trung vào phát triển các dự án công nghệ, đặc biệt là AI và blockchain.

Tính đến cuối năm 2024, hệ sinh thái của công ty đã ghi nhận hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu. Riêng nền tảng Hyra AI đạt hơn 2 triệu thiết bị kết nối tại 205 quốc gia, với tổng sức mạnh tính toán lên đến 360.000 TFLOPS. Cùng thời điểm, công ty khởi công xây dựng Hyra Zone – trung tâm dữ liệu AI có tổng mức đầu tư 30 triệu USD, đồng thời mở thêm văn phòng đại diện tại Singapore, Dubai và Mỹ.

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (tháng 5), Hyra Holdings thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hưng (Shark Hưng) làm thành viên HĐQT độc lập. Hội đồng quản trị hiện có sự góp mặt của ông Trần Nam Chung (Chủ tịch) và ông Nguyễn Văn Phương (Thành viên).

Giai đoạn 2026–2030, Hyra Holdings đặt tham vọng phát triển 9 sản phẩm công nghệ trọng điểm và mở rộng sang hơn 30 thị trường quốc tế. Xa hơn, Hyra Network dự kiến tiến hành IPO trong giai đoạn 2030–2035 với mục tiêu đạt giá trị vốn hóa hàng tỷ USD.


Theo Phan Trang

An Ninh Tiền Tệ

