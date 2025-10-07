Công ty của Chủ tịch Tasco dự chi 250 tỷ đồng để sở hữu 18,2% vốn điều lệ công ty do vợ làm thành viên HĐQT, cổ phiếu đã tăng 60% trong chưa đầy 2 tháng

CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (mã CK: JVC) vừa thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu cho Công ty Cổ phần VII Holding, một doanh nghiệp có liên quan đến thành viên HĐQT của JVC.



Theo đó, JVC dự kiến chào bán cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, cao hơn gần 22% so với thị giá 8.210 đồng/cp chốt phiên ngày 6/10. Tổng số tiền huy động ước đạt 250 tỷ đồng, trong đó 150 tỷ đồng sẽ được góp vốn vào CTCP Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật, còn 100 tỷ đồng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp và mua nguyên vật liệu.



VII Holding là nhà đầu tư duy nhất tham gia đợt chào bán này. Hiện công ty chưa sở hữu cổ phần tại JVC, nhưng nếu mua thành công toàn bộ lượng cổ phiếu trên, VII Holding sẽ nắm giữ 18,2% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn của JVC. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.



Được biết, VII Holding thành lập ngày 29/5/2024, trụ sở đặt tại Khu đô thị Bách Việt Lake Garden (Bắc Ninh), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. Người đại diện pháp luật là ông Vũ Đình Độ, đồng thời là Chủ tịch HĐQT VII Holding và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tasco.

Ông Vũ Đình Độ.

Ông Độ cũng chính là chồng bà Nguyễn Thị Hạnh, Thành viên HĐQT của JVC, thể hiện mối liên quan trực tiếp giữa hai doanh nghiệp.

Trước đó, VII Holding từng gây chú ý khi mua vào hơn 302 triệu cổ phiếu của Tasco (mã CK: HUT), tương đương 28,32% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn nhất tại đây.

Tại Đại hội cổ đông Tasco năm 2024, cổ đông đã thông qua chủ trương cho phép VII Holding nhận chuyển nhượng cổ phần từ nhóm cổ đông cũ mà không phải chào mua công khai. Ông Vũ Đình Độ khi đó cho biết, mục tiêu của VII Holding là tái cấu trúc cơ cấu sở hữu Tasco theo hướng minh bạch, đồng thời ông rút khỏi vị trí Chủ tịch DNP Holding để tập trung toàn lực cho Tasco trong giai đoạn phát triển chiến lược.



Còn với JVC, ngày 2/10/2025, công ty đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025; thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.



Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, JVC đạt doanh thu thuần 317 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 27 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 77% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính đến cuối quý II/2025, JVC vẫn còn lỗ lũy kế gần 980 tỷ đồng.

Y tế Việt Nhật được thành lập từ năm 2001 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, chủ yếu phân phối các trang thiết bị y tế từ Nhật Bản. Công ty niêm yết trên sàn HOSE từ 2011 với mã JVC, đến nay có vốn điều lệ 1.125 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Thiết bị Y tế Việt Nhật cho biết, xuất phát từ nhu cầu cần thêm vốn của Công ty để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty và Công ty Con, Công ty đã cân nhắc và quyết định trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024. Tuy nhiên, do tình hình thị trường chưa thực sự thuận lợi nên chưa triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong năm 2024.

Năm 2025, công ty đề ra mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đột biến lên 1.200 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng dự kiến cán mốc 100 tỷ đồng. Các chỉ tiêu xây dựng trên định hướng công ty sẽ nghiên cứu đẩy mạnh các mảng: đầu tư bệnh viện, dịch vụ, đối tác công tư (PPP)...

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/10, cổ phiếu JVC tăng trần lên 8.210 đồng/cổ phiếu. Tính từ ngày 28/8 tới nay, cổ phiếu JVC đã tăng gần 60%.﻿