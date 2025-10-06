Ngày 6/10/2025, VinFast Philippines cùng Green GSM đã tham gia vào công tác hỗ trợ người dân Cebu sau trận động đất ngày 30/9/2025.

Động đất mạnh 6,9 độ tại Philippines làm 69 người tử vong, gây thương tích, hư hại nhà cửa và gây lo ngại về dư chấn và sóng thần.

Ngay sau thảm họa, chính quyền Philippines đã huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, y tế và cứu trợ khẩn cấp, nhằm nhanh chóng hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, VinFast và Green GSM đã cùng tham gia hỗ trợ công tác cứu trợ của chính quyền tỉnh Cebu.



Cụ thể, VinFast cùng Green GSM công bố khoản hỗ trợ trực tiếp 10 triệu Peso (tương đương 4,5 tỷ đồng) cho chính quyền Cebu nhằm kịp thời phục vụ công tác cứu trợ. Khoản hỗ trợ này sẽ do nhà chức trách phân bổ, sử dụng linh hoạt cho các hoạt động cấp thiết như cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ trực tiếp các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề, hoặc tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Bà Pamela Baricuatro – Thống đốc tỉnh Cebu và các Thị trưởng đã thay mặt chính quyền địa phương tiếp nhận khoản tiền quyên góp từ hai đại diện của VinGroup. Bà chia sẻ khoản tiền này sẽ được sử dụng để tái thiết trường học, văn phòng bị hư hỏng và hỗ trợ người dân tái thiết nhà cửa.



Ngoài ra, Green GSM cũng đã có mặt tại tỉnh Cebu từ ngày 1/10, chỉ một ngày sau khi xảy ra trận động đất 6,7 độ, để trao tặng 500 phần quà gồm nước uống và thực phẩm thiết yếu cho nhà chức trách. Phần hỗ trợ tiếp theo của Green GSM gồm nhiều lều di động, hiện đang được gấp rút vận chuyển về Cebu.

Toàn bộ cán bộ và nhân viên GSM cũng sẽ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ, giúp tăng cường năng lực vận chuyển hàng hóa, phân phối nhu yếu phẩm và đảm bảo nguồn lực đến được với người dân một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Ông Antonio Zara – Tổng Giám đốc VinFast Đông Nam Á chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng đau xót và đồng cảm trước những mất mát to lớn mà người dân Cebu đang phải trải qua sau trận động đất. VinFast và đối tác cam kết sẽ đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng địa phương nhằm giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Với ý thức trách nhiệm xã hội, chúng tôi coi việc chung tay hỗ trợ không chỉ là nghĩa vụ của doanh nghiệp, mà còn là sự sẻ chia thiết thực với cộng đồng”.

Ông Đào Quý Phi – Giám đốc Điều Hành Green GSM cho biết: “Ngay khi nhận lời kêu gọi từ chính quyền Cebu, chúng tôi đã lập tức có mặt để hỗ trợ bằng những hành động thiết thực nhất ngay từ ngày 1/10. Chúng tôi tin rằng sự góp sức trực tiếp của đội ngũ tài xế GSM sẽ giúp nguồn lực đến với người dân nhanh hơn, kịp thời hơn, thể hiện cam kết lâu dài của Green GSM trong việc đồng hành cùng cộng đồng địa phương”.

