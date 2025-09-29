Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đã được khánh thành vào cuối tháng 6/2025, là nhà máy thứ 2 của VinFast ở Việt Nam và thứ 5 ở toàn cầu.

Vinhomes rót 21.000 tỷ đồng xây nhà xưởng cho thuê dành cho VinFast tại Hà Tĩnh, cần tới 15.000 lao động- Ảnh 1.

CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh mà Vinhomes (HoSE: VHM) nắm 100% tỷ lệ biểu quyết, vừa nhận được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho một dự án khổng lồ tại Hà Tĩnh.

Cụ thể, doanh nghiệp ﻿được tỉnh Hà Tĩnh cấp quyết định cho dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện (mã ngành theo VSIC: 6810).

Vinhomes rót 21.000 tỷ đồng xây nhà xưởng cho thuê dành cho VinFast tại Hà Tĩnh, cần tới 15.000 lao động- Ảnh 2.

Dự án có﻿ tổng vốn đầu tư 21.401 tỷ đồng, trong đó CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh chính là nhà đầu tư góp 3.210 tỷ đồng (15%), còn lại 18.191 tỷ đồng là vốn huy động.

Dự án có quy mô 132,2 hecta tại ﻿Khu kinh tế Vũng Áng và có thời hạn là 70 năm từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành các ﻿công tác thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các thủ tục về quy hoạch và xây dựng từ tháng 3/2026; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng vào tháng 12/2026, và hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng từ vào tháng 6/2027.

Dự kiến, nhà máy sau khi hình thành sẽ có quy mô sử dụng 15.000 lao động . Trong giai đoạn công trình được thi công, dự kiến nhu cầu sử dụng lao động tối đa là 500 người.

Vinhomes rót 21.000 tỷ đồng xây nhà xưởng cho thuê dành cho VinFast tại Hà Tĩnh, cần tới 15.000 lao động- Ảnh 3.

Theo báo cáo của ﻿CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh, bên thuê nhà xưởng để sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện là CTCP sản xuất và kinh doanh VinFast.

﻿VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2025, với 10.922 xe ô tô điện được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm đến nay lên 89.970 xe. Doanh số của VinFast duy trì trung bình đạt khoảng 11.000 xe /tháng.

Mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 8/2025 là VF 5, với 2.745 xe bán ra, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 27.109 xe. Xếp thứ hai trong danh sách bán chạy của VinFast trong tháng 8 là VF 3, với 2.481 xe bán ra. Tuy nhiên tính lũy kế từ đầu năm với 28.704 xe, VF 3 đang là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam.

