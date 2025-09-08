Vinhomes là tổng thầu xây dựng tại siêu dự án 44.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Ngày 4/9/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl (mã CK: VPL) đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện Hợp đồng tổng thầu xây dựng với Công ty Cổ phần Vinhomes (mã CK: VHM) cho các hạng mục công trình thuộc Dự án Khu phức hợp du lịch, dịch vụ và đô thị Làng Vân tại phường Hòa Hiệp Nam, TP Đà Nẵng.

Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân có vị trí dưới chân núi và rừng Hải Vân. Dự án có tổng diện tích 512 ha do Công ty Cổ phần Vinpearl, thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, được khởi công hồi cuối tháng 6 vừa qua và dự kiến đi vào hoạt động 1 số hạng mục đầu tiên vào năm 2027.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 44.000 tỷ đồng, được định hướng trở thành một "thành phố nghỉ dưỡng" thông minh, hiện đại, hài hòa giữa con người - thiên nhiên - công nghệ. Làng Vân được thiết kế với các công trình nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), giải trí (công viên chuyên đề), ẩm thực, thương mại, giáo dục, y tế.﻿

Mới đây, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã chấp thuận cho Vinpearl triển khai huy động vốn để phát triển nhà ở tại dự án thông qua các hình thức góp vốn, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết với tổ chức và cá nhân.



Tổng số vốn huy động được phép lên tới khoảng 16.850 tỷ đồng, thời hạn huy động kéo dài cho đến khi dự án hoàn tất đầu tư xây dựng.﻿

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.912 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 257 tỷ đồng. Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần trong nửa đầu năm 2025 đạt 34.720 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11.000 tỷ đồng. ﻿