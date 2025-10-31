Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

31-10-2025 - 13:39 PM | Doanh nghiệp

Công ty đứng sau "Anh Trai Say Hi" và "Em Xinh Say Hi" tăng gấp đôi vốn điều lệ, có 15% là từ Singapore

Đất Việt VAC nổi tiếng với nhiều chương trình như 2 Ngày 1 Đêm, Hành trình rực rỡ, The Masked Singer Vietnam, Running Man Vietnam, Rap Việt... với sự dẫn dắt của MC Trấn Thành.

Công ty đứng sau "Anh Trai Say Hi" và "Em Xinh Say Hi" tăng gấp đôi vốn điều lệ, có 15% là từ Singapore- Ảnh 1.

CTCP Datviet VAC Group Holdings vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ tăng gấp đôi từ 653 tỷ đồng lên 1.381 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vẫn là ông Đinh Bá Thành, chức vụ Tổng giám đốc.﻿

﻿Sau thay đổi, phần góp vốn của các bên vẫn không đổi, với vốn tư nhân vẫn chiếm 85,3% tương đương 1.177 tỷ đồng, còn vốn nước ngoài là 14,7% với 203 tỷ đồng.

Phần vốn nước ngoài do 2 công ty góp là MET VM Holding Pte. Ltd với 13,4% tương ứng 185 tỷ đồng và TC D-Media Pte. Ltd với 1,3% tương ứng 18,1 tỷ đồng. Đây đều là 2 công ty có trụ sở tại Singapore.﻿

Công ty đứng sau "Anh Trai Say Hi" và "Em Xinh Say Hi" tăng gấp đôi vốn điều lệ, có 15% là từ Singapore- Ảnh 2.

Gần đây, Đất Việt VAC đã rất thành công với các gameshow đính đám với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Nổi bật là "Anh Trai Say Hi", chương trình ca nhạc đình đám hàng đầu năm 2024, với nhiều concert được tổ chức tại TP.HCM, Hà Nội, với lượng vé bán ra 40.000 - 50.000 vé mỗi concert.

Một gameshow đắt hàng khác là "Em Xinh Say Hi". Một concert gần đây của chương trình vừa diễn ra vào ngày 11/10 tại Hà Nội.

Đây là 2 chương trình do Vie Channel - thành viên tổ hợp DatVietVAC Group Holdings - sản xuất.﻿

Trí Đức

