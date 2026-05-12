Công ty nợ tiền BHXH và dừng hoạt động, người lao động làm thế nào để được chốt sổ? BHXH Hà Nội trả lời

Hà Giang | 12-05-2026 - 13:31 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Do chưa chốt được sổ tại công ty cũ, người lao động này không thể gộp 2 sổ BHXH tại 2 công ty, gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ và hưởng BHXH một lần.

Mới đây, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã đăng tải trường hợp của mẹ của bà Nguyễn Thị Lan Anh (Hà Nội) đã đóng BHXH từ tháng 7/2010 đến tháng 5/2012 tại Công ty Inox Hòa Bình. Tháng 5/2012, công ty cho mẹ của bà thôi việc và dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do công ty nợ tiền BHXH nên mẹ của bà Lan Anh chưa được chốt sổ BHXH.

Từ tháng 6/2012 đến năm 2024 mẹ của bà Lan Anh làm việc tại một công ty khác và đóng BHXH được 12 năm. Do chưa chốt được sổ BHXH tại công ty cũ nên mẹ của bà không thể gộp 2 sổ BHXH tại 2 công ty, gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ và hưởng BHXH một lần.

Bà Lan Anh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trường hợp mẹ của bà.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Theo thông tin bà cung cấp, căn cứ dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý, Công ty Inox Hòa Bình đã dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo quy định khoản 2 Điều 26 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025:

"2. Người sử dụng lao động không còn khả năng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại khoản 1 Điều này thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng lao động đã có quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án theo quy định của pháp luật về phá sản;

b) Người sử dụng lao động đang làm thủ tục phá sản;

c) Người sử dụng lao động đang làm thủ tục giải thể;

d) Người sử dụng lao động được cơ quan quản lý thuế xác định không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký;

đ) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

e) Người sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật".

Căn cứ Công văn số 2962/BHXH-QLT ngày 13/11/2025 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn xác nhận thời gian đóng BHXH của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động không còn khả năng đóng quy định:

"I. Đối tượng áp dụng:

1. Người sử dụng lao động (đơn vị) không còn khả năng đóng BHXH cho người lao động trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ".

Vì vậy, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cho biết, bà cần đến cơ quan BHXH nơi Công ty Inox Hòa Bình tham gia đóng BHXH trước khi dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh để thực hiện xác nhận quá trình tham gia đóng BHXH đến thời điểm công ty đã đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định trên.

Sau khi được xác nhận quá trình tham gia đóng, bà tiến hành làm thủ tục gộp sổ BHXH và nộp hồ sơ tại đơn vị hiện đang tham gia đóng BHXH hoặc cơ quan BHXH quản lý.

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

