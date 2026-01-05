Công ty xây dựng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển thợ lương 33 triệu, tổ trưởng 41 triệu, Coteccons, Hòa Bình cũng ráo riết chạy đua tuyển quân

Tâm điểm của thị trường lao động xây dựng những ngày đầu năm 2026 đổ dồn vào thông báo tuyển dụng nhân sự cho dự án Làng Vân (Đà Nẵng) của Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons (thành viên Vingroup). Điểm khác biệt tạo nên sức hút của đợt tuyển dụng này là sự minh bạch tuyệt đối về thu nhập và các cam kết phúc lợi cụ thể, thay vì những lời hứa hẹn chung chung.

Poster Vincons đăng tin tuyển công nhân xây dựng

Theo nội dung chi tiết từ thông báo, VinCons đưa ra mức thu nhập phân tầng rõ ràng theo tay nghề và vị trí. Cụ thể, vị trí Tổ trưởng được chia làm 2 bậc với mức thu nhập dao động từ 32 đến 41 triệu đồng/tháng. Đối với nhóm thợ tay nghề, mức lương cũng có sự phân hóa mạnh: Nhóm 2 (gồm thợ trát ngoài, thạch cao, ốp lát) có mức thu nhập vượt trội từ 19 đến 33 triệu đồng/tháng; trong khi Nhóm 1 (cốt thép, cốp pha, bê tông, xây...) dao động từ 16 đến 27 triệu đồng/tháng. Ngay cả lao động phổ thông (thợ phụ) cũng được hưởng mức lương cố định 14 triệu đồng/tháng.

Không chỉ cạnh tranh bằng lương, VinCons còn đưa ra gói phúc lợi "đánh trúng" tâm lý người lao động xa nhà. Doanh nghiệp cam kết "Không nợ lương" và thực hiện thanh toán 2 lần/tháng. Các chế độ hỗ trợ đời sống được quy đổi cụ thể bằng tiền hoặc hiện vật: hỗ trợ ăn ca 3.000.000 đồng/tháng, bố trí KTX miễn phí điện nước và đóng đầy đủ các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cùng bảo hiểm tai nạn 24/7. Đặc biệt, chính sách "hưởng 70% lương trong thời gian chờ việc" được xem là một nước đi táo bạo để giữ chân nhân sự ổn định lâu dài.

Nguồn: Cottecons

Ở một diễn biến khác, các nhà thầu lớn như Coteccons hay Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) cũng đang bước vào chu kỳ tuyển dụng sôi động để phục vụ khối lượng công việc lớn của năm 2026. Cụ thể, Coteccons đang sở hữu lượng backlog kỷ lục hơn 51.600 tỷ đồng (số liệu cuối 2025), trong khi Hòa Bình cũng ghi nhận sự hồi phục mạnh mẽ với backlog vượt 10.000 tỷ đồng.

Trước áp lực tiến độ, các đơn vị này đang đẩy mạnh tìm kiếm nhân sự cho các vị trí kỹ thuật chuyên sâu như Giám sát Cơ điện (MEP), An toàn (HSE) và nhân sự dự án quốc tế.

Tuy nhiên, khác với VinCons, chiến lược tuyển dụng của Coteccons và Hòa Bình vẫn thiên về việc nhấn mạnh môi trường làm việc chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến và các chế độ thưởng theo hiệu quả công việc (như gói thưởng 6 tháng lương của Coteccons năm vừa qua) thay vì công khai mức lương cứng.