Coteccons báo lãi ròng 294 tỷ đồng trong quý đầu năm tài chính 2026

Quý I năm tài chính 2026,‎ Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.452 tỷ đồng, tăng 56,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 322 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ 2020, tăng 56,7% so với cùng kỳ. Theo đó, biên lợi nhuận gộp đạt 4,32%, tương đương cùng kỳ năm trước.

Kết quả tích cực như trên phản ánh năng lực quản trị chi phí, tối ưu vận hành của Coteccons trong bối cảnh ngành xây dựng vẫn chịu áp lực từ giá nguyên vật liệu, nhân công và cạnh tranh gay gắt.

Đáng chú ý‎, lợi nhuận sau thuế đạt 294 tỷ đồng, tăng 216,7% so với cùng kỳ; tỷ suất lợi nhuận thuần đạt 3,95%, mức cao nhất trong 21 quý gần đây.

Kết thúc Quý I năm tài chính 2026, giá trị hợp đồng mới đạt 19.300 tỷ đồng, nâng backlog chuyển tiếp của Coteccons đạt 51.600 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử, tiếp tục phá vỡ kỷ lục cuối năm tài chính 2025. Đây không chỉ là nền tảng vững chắc cho kế hoạch kinh doanh 2026 mà còn đảm bảo nguồn công việc dồi dào cho những năm tiếp theo.

Theo đại diện Coteccons, tỷ trọng doanh số dự án trúng thầu từ chủ đầu tư truyền thống đạt 95,3%, khẳng định uy tín, chất lượng vượt trội và nhất quán của Coteccons. Danh mục dự án liên tục được mở rộng với các dự án trọng điểm của chủ đầu tư Sun Group, Masterise Homes, Vinhomes, Ecopark và TTC Land.

Trong quý này (quý II năm tài chính 2026 – quý IV/2025), Coteccons cho biết hiện đang hợp tác với Chủ đầu tư JS (Infinity Group) tại dự án Jade Square, tổ hợp căn hộ cao cấp gồm ba tòa tháp tọa lạc tại Hồ Tây – Hà Nội. Cụ thể, Coteccons đảm nhận thi công phần kết cấu thân và hoàn thiện mặt ngoài, nâng tổng số dự án Coteccons đang triển khai tại khu vực Hồ Tây và lân cận lên năm dự án, khẳng định vị thế của Coteccons trong hành trình kiến tạo diện mạo Thủ đô.

Theo đại diện Coteccons, kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2026 đánh dấu một khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính mới của doanh nghiệp. Với backlog kỷ lục, vận hành hiệu quả và chiến lược phát triển dài hạn rõ ràng giúp doanh nghiệp sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp xây dựng dẫn đầu Việt Nam trên hành trình kiến tạo những công trình mang dấu ấn thời đại.