Covid-19 đang là nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu ở Thái Lan, cần nâng cao cảnh giác trước những biến thể mới

Mới đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thira Woratanarat, giảng viên tại Khoa Y, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) nhấn mạnh rằng Covid-19 vẫn đang là bệnh truyền nhiễm gây tử vong tại Thái Lan trong tuần qua và tháng qua.

Ông cho biết, một tháng qua, đã có khoảng 170.000 người phải nhập viện điều trị vì Covid-19, trong đó có 37 ca tử vong. Trong khi đó, bệnh cúm mùa chỉ ghi nhận 1 ca tử vong trong cùng thời gian.

Riêng từ ngày 18 đến 24/5, số ca mắc Covid-19 cao gấp 5 lần so với tiêu chảy, 10 lần so với cúm mùa và 30 lần so với ngộ độc thực phẩm. TS. Thira lưu ý, mặc dù Covid-19 đã được phân loại thành bệnh đặc hữu (endemic) nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có thể xem nhẹ mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

“Covid-19 không giống cảm lạnh thông thường và thường không gây ra triệu chứng nhẹ như cúm” ông nói. TS. Thira đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục duy trì các biện pháp phòng tránh để bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

Hiện nay, virus SARS-CoV-2 vẫn đang biến đổi liên tục với nhiều biến thể mới được ghi nhận và theo dõi. Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hai biến thể đang được chú ý là LP.8.1 và NB.1.8.1.

Biến thể LP.8.1 hiện chiếm khoảng 39% số ca nhiễm trên 51 quốc gia. Trong khi đó, NB.1.8.1 đang có xu hướng gia tăng mạnh với tỷ lệ nhiễm đạt 10,7% tại 22 quốc gia.

Đáng chú ý, WHO đã xếp NB.1.8.1 vào nhóm “biến thể cần theo dõi” (variant under monitoring) vì khả năng phát triển nhanh vượt trội và kháng miễn dịch cao hơn – ước tính cao hơn 1,5 đến 1,6 lần so với LP.8.1.

Trước tình hình trên, TS. Thira kêu gọi người dân duy trì sự cảnh giác, theo dõi thông tin y tế chính thống đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tránh nơi đông người và tiêm nhắc lại vaccine nếu cần thiết.

“Chúng ta không thể mặc định rằng Covid-19 đã kết thúc. Nó vẫn đang ở đây, vẫn tiến hóa, và vẫn là một nguy cơ lớn cho sức khỏe cộng đồng,” ông cảnh báo.

Nguồn: The Nation Thailand