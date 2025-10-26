Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cristiano Ronaldo và loạt cầu thủ bị lừa đảo du lịch

26-10-2025 - 07:52 AM | Lifestyle

Tưởng chừng chỉ những người nhẹ dạ mới dễ bị lừa, ai ngờ đến Cristiano Ronaldo - siêu sao bóng đá kiếm hàng triệu đô mỗi năm - cũng từng "sập bẫy" trong một vụ lừa đảo du lịch tinh vi.

Ai mà ngờ, một siêu sao giàu có và cẩn trọng như Cristiano Ronaldo cũng từng trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo du lịch cực tinh vi. Sự việc gây chấn động làng bóng đá khi danh sách bị hại không chỉ có CR7, mà còn có cả Nani và "ông trùm" môi giới Jorge Mendes.

Cú lừa tinh vi khiến Ronaldo "bay" gần 300.000 euro

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, trong giai đoạn 2007-2010, Ronaldo đã giao quyền truy cập vào thẻ tín dụng ảo của mình cho một nhân viên du lịch tên Maria Silva, làm việc tại công ty Geostar. Với lý do hỗ trợ đặt vé máy bay, khách sạn cho cầu thủ nổi tiếng, người phụ nữ này đã âm thầm ghi khống hơn 200 chuyến đi không hề tồn tại.

Tổng cộng, Ronaldo bị chiếm đoạt khoảng 288.000 euro (hơn 8,8 tỷ đồng) - một con số không hề nhỏ dù với túi tiền "nặng ký" của anh. Đáng chú ý, hành vi này kéo dài suốt nhiều năm mà không bị phát hiện, bởi mọi chứng từ đều hợp lệ và được "ngụy trang" cực khéo.

Cristiano Ronaldo và loạt cầu thủ bị lừa đảo du lịch- Ảnh 1.

Không chỉ Ronaldo - nhiều ngôi sao khác cũng "sập bẫy"

Không chỉ CR7, Nani - đồng đội cũ của anh ở Man United - cũng mất trắng hơn 1.500 bảng (gần 47 triệu đồng), trong khi "siêu cò" Jorge Mendes bị lừa khoảng 14.000 bảng (hơn 430 triệu đồng). Cả ba đều là khách hàng quen thuộc của công ty du lịch này, nên chẳng mảy may nghi ngờ khi giao thông tin thẻ cho nhân viên quen mặt.

Đến năm 2017, tòa án ở Porto (Bồ Đào Nha) tuyên Maria Silva án tù treo 4 năm, đồng thời buộc phải bồi thường cho công ty. Tuy nhiên, số tiền thất thoát thực tế mà các cầu thủ bị mất gần như không thể lấy lại.

Bài học đắt giá: "Tin người" đôi khi là cái bẫy

Sự việc của Ronaldo cho thấy, ngay cả người nổi tiếng, có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp vẫn có thể trở thành nạn nhân của chiêu lừa. Việc chia sẻ mã PIN hay quyền truy cập thẻ tín dụng cho người khác là cực kỳ rủi ro - dù đó là trợ lý, đại lý hay công ty "uy tín".

Cristiano Ronaldo và loạt cầu thủ bị lừa đảo du lịch- Ảnh 2.

Các chuyên gia tài chính cảnh báo, những vụ lừa dạng này đang có xu hướng tái xuất dưới hình thức "dịch vụ VIP": đặt tour sang chảnh, vé chuyên cơ, hoặc "combo nghỉ dưỡng độc quyền" dành cho giới cầu thủ, nghệ sĩ. Khi lòng tin bị lợi dụng, mọi thứ có thể "bay màu" chỉ sau vài cú click.

Từ câu chuyện của Ronaldo, một lần nữa chứng minh: "Thế giới này không có ai miễn nhiễm với lừa đảo". Chỉ cần một phút chủ quan, thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ đồng - dù bạn là ngôi sao sân cỏ hay người bình thường.

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

