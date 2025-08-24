Cứ tưởng điểm chuẩn 30 đã là cao nhất, nhưng lịch sử từng ghi nhận những ngành thí sinh phải "đạt"... 10,16 điểm/môn mới đỗ!

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2025, điều khiến dư luận bàn tán nhiều nhất chính là con số “chạm ngưỡng” 30 điểm. Nhiều thí sinh lầm tưởng đây đã là mức cao nhất trong lịch sử, nhưng thực tế, những năm trước từng xuất hiện những kỷ lục còn “khó tin” hơn.

Quay ngược thời gian về năm 2017, Học viện An ninh nhân dân từng gây choáng khi ngành Ngôn ngữ Anh dành cho thí sinh nữ có điểm chuẩn lên tới 30,5 điểm. Nghĩa là, để có cơ hội trúng tuyển, thí sinh nữ gần như phải đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn cộng thêm điểm ưu tiên.

Kỳ thi THPT năm 2021 cũng ghi dấu một “cột mốc” tương tự. Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) công bố ngành Sư phạm Ngữ văn chương trình chất lượng cao của trường có mức chuẩn lên tới 30,5 điểm, đồng nghĩa mỗi môn phải đạt trung bình 10,16 điểm. Rõ ràng không ai có thể vượt ngưỡng 10 điểm/môn, nên điều kiện duy nhất để “chạm cửa” ngành này là đạt điểm tuyệt đối hoặc gần như tuyệt đối cả ba môn thi, rồi cộng thêm điểm ưu tiên mới đủ.

Đáng chú ý, mức điểm “trên cả tuyệt đối” này chỉ áp dụng cho thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, tính tổng điểm ba môn của các tổ hợp (không nhân hệ số và không có môn nào dưới 1,0 điểm).

Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa)

Cũng trong kỳ thi năm đó, điểm chuẩn các ngành sư phạm chất lượng cao tại Hồng Đức cũng gây “sốc” với mức cao kỷ lục. Chẳng hạn như ngành Sư phạm Lịch sử chất lượng cao có điểm chuẩn lên đến 29,75 điểm, ngành Sư phạm Toán học chất lượng cao là 27,20 điểm, và ngành Sư phạm Vật lý chất lượng cao là 25,50 điểm.

Lý giải về số điểm chuẩn cao “vượt chuẩn” năm đó, đại diện nhà trường cho biết, những ngành này đều có chỉ tiêu rất hạn chế, tổng cộng 60 chỉ tiêu cho bốn ngành chất lượng cao (mỗi ngành chỉ 15 chỉ tiêu). Bên cạnh đó, các sinh viên trúng tuyển được hưởng ưu đãi miễn học phí và chi phí sinh hoạt, đồng thời tỉnh Thanh Hóa còn có cơ chế tuyển dụng riêng cho sinh viên tốt nghiệp các ngành chất lượng cao. Chính những điều này đã tạo sức hút mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của các sinh viên giỏi.

Nhìn sang kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn ngành Sư phạm cũng cao đỉnh nóc kịch trần. Tại Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), hai ngành Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung cùng đạt 30 điểm trên thang điểm 30. Các ngành Sư phạm Tiếng Nhật và Tiếng Hàn cũng có mức điểm chuẩn cao, lần lượt là 28,1 và 27,81 điểm. Tương tự, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), 2 ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung cũng có điểm chuẩn 30.

Tại Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý dẫn đầu với 29,84 điểm, tiếp theo là Giáo dục Tiểu học 28,6 điểm. Đại học Sư phạm Hà Nội cũng ghi nhận ngành Sư phạm Lịch sử dẫn đầu với 29,06 điểm. Trong khi đó, tại Đại học Sư phạm TP.HCM, ngành Sư phạm Hóa học đạt 29,38 điểm, ngành Sư phạm Ngữ văn 29,07 điểm. Các trường khác như Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia TP.HCM cũng có nhiều ngành đạt điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên.

Còn tại trường Đại học Hồng Đức trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn sư phạm cũng rất cao. Theo đó, ngành Sư phạm Ngữ văn là 28,38 điểm, tiếp đến là ngành Sư phạm Địa lý với 28,20 điểm, Sư phạm Lịch sử với 28,13 điểm, Sư phạm Lịch sử - Địa lý với 27,90 điểm.