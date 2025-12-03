Cuộc đua siêu đô thị “nóng bỏng” và những cú “tất tay” của các đại gia Vingroup, Sungroup,... khuấy đảo thị trường bất động sản

Năm 1993, Công ty Phú Mỹ Hưng được thành lập với 2 chức năng lớn là xây dựng đại lộ Nguyễn Văn Linh và 5 cụm đô thị dọc tuyến đại lộ này. Dự án khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng chính thức được triển khai trong thời kỳ này.

Dự án khu đô thị Phú Mỹ Hưng có diện tích 433 ha, thuộc địa phận quận 7 cũ (TPHCM). Dự án này là biểu tượng của quy hoạch đô thị, cuộc sống thượng lưu không chỉ riêng TPHCM mà của cả nước thời điểm đó.

Trong suốt nhiều năm, Phú Mỹ Hưng nắm giữ vị trí hàng đầu về quy mô, cho đến khi Vinhomes Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) xuất hiện. Dự án này có quy mô 2.870 ha, vừa được khởi công hồi tháng 4/2025.

Thực tế, cuộc đua phát triển đại đô thị đã bắt đầu nhen nhóm trong nhiều năm gần đây. Các đại đô thị 200-400 ha liên tục được các “ông lớn” bất động sản đề xuất, hứa hẹn cung cấp đa dạng sản phẩm, từ căn hộ cao tầng, nhà phố, biệt thự thấp tầng, đến shophouse.

Song, khoảng 3 năm gần đây, đường đua mới thực sự trở nên sôi động. Những siêu dự án trên 500 - 1.000 ha, lần lượt xuất hiện gắn với tên tuổi của những "đại gia" bất động sản.

Trong đó, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cái tên được chú ý khi thông qua Vinhomes liên tiếp triển khai loạt siêu đô thị. Năm 2018, Vingroup lần lượt giới thiệu 3 đại dự án gồm Vinhomes Grand Park (TPHCM, rộng 271 ha), Vinhomes Ocean Park (Hà Nội, 420 ha) và Vinhomes Smart City (Hà Nội, 280 ha).

Vinhomes không còn chỉ theo đuổi các dự án 100-200 ha mà thay vào đó tập trung vào các đại đô thị quy mô lớn, tạo ra các thành phố thu nhỏ với hệ sinh thái khép kín. Các năm sau đó, Vinhomes tiếp tục hiện thực hóa chiến lược phát triển đại đô thị bằng việc triển khai, đề xuất hàng loạt khu đô thị quy mô lớn khắp cả nước.

Ở phía Bắc, nhà phát triển bất động sản lớn nhất cả nước lần lượt khởi công thêm các khu đô thị ven Thủ đô như Vinhomes Ocean Park 2 (gần 460 ha), Vinhomes Ocean Park 3 (294 ha), Vinhomes Global Gate (385 ha), Vinhomes Đan Phượng (133 ha). Doanh nghiệp cũng trúng thầu thêm dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (khu 1) với diện tích 277 ha.

Tuy nhiên, dự án khu đô thị đáng chú ý nhất của Vingroup ở phía Bắc phải kể đến Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh. Khu đô thị phức hợp có tổng diện tích hơn 4.119 ha, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 456.639 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD). Đây là dự án bất động sản lớn nhất lịch sử tại Việt Nam.

Theo quy hoạch, Hạ Long Xanh sẽ cung cấp hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, đáp ứng quy mô dân số hơn 244.000 người.

Ở Hải Phòng, Vingroup có Vinhomes Royal Island (quy mô hoảng 877 ha) nằm ở đảo Vũ Yên; Vinhomes Golden City (quy mô hơn 240 ha). Tại Khánh Hòa, Vingroup đang triển khai Vinhomes Cam Lâm (gần 10.400 ha), Vinhomes Cam Ranh (hơn 1.200 ha).

Ở phía Nam, ngoài Vinhomes Cần Giờ đang gây chú ý, Vingroup vẫn còn các đại đô thị khác đang rục rịch triển khai ven TPHCM. Trong đó, đáng chú ý nhất là 2 khu đô thị tại Tây Ninh (Long An cũ) gồm Phước Vĩnh Tây (gần 1.090 ha) và Đức Hòa - Hậu Nghĩa (gần 200 ha).

Loạt “ông lớn” Sun Group, Ecopark, T&T Group… tham gia cuộc đua, khuấy đảo thị trường

Sau thời gian dài tập trung vào mảng bất động sản nghỉ dưỡng, năm 2024, Sun Group đã quay trở lại với bất động sản dân cư. Đánh dấu bước chuyển dịch này của Sun Group là dự án Sun Mega City rộng 1.690 ha tại Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình).

Sau bước chuyển dịch này, Sun Group tiếp tục vươn “cánh tay” phát triển nhiều siêu đô thị khác. Tại Hà Nội, tập đoàn trúng thầu khu đô thị cao cấp Mê Linh ở xã Quang Minh với quy mô 205 ha, vốn đầu tư ước tính khoảng 15.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đề xuất thêm hai dự án khu đô thị tại Bắc Ninh với tổng diện tích gần 490 ha.

Tại TPHCM, Sun Group là nhà đầu tư của dự án khu đô thị Tây An Tây và Đông An Tây với quy mô lần lượt là 268 ha, 288 ha. Đáng chú ý, ở phía Nam, liên danh của “ông lớn” này còn trúng thầu dự án khu đô thị Hiệp Hòa có quy mô 291 ha tại Đồng Nai.

Về Ecopark, năm 2009 doanh nghiệp từng ghi dấu ấn trên thị trường với dự án khu đô thị Ecopark, quy mô khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư tới 10 tỷ USD – hiện là đại dự án lớn nhất tỉnh Hưng Yên.

T&T Group cũng ghi dấu với khu đô thị T&T Millennia quy mô gần 270 ha tại Tây Ninh. Sự góp mặt của những tập đoàn dẫn dắt thị trường cho thấy Tây Ninh đang bước vào chu kỳ phát triển mới, hứa hẹn trở thành cực tăng trưởng bất động sản quan trọng của khu vực phía Nam.

Vào tháng 10 vừa qua, T&T Group của tỷ phú Đỗ Quang Hiển tiếp tục đề xuất triển khai một khu đô thị hơn 236 ha với tổng mức đầu tư 33.700 tỷ đồng tại xã Hưng Nguyên và xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An.

Sau nhiều năm ghi dấu với dự án tại TPHCM, năm 2025, Phú Mỹ Hưng tiến ra miền Bắc với khu đô thị Hồng Hạc rộng 198ha, vốn đầu tư 27.000 tỷ đồng tại tỉnh Bắc Ninh.

Có thể thấy các "ông lớn" bất động sản đang tăng tốc phát triển loạt siêu dự án trải dài từ Bắc - Nam. Những khu vực được các "ông lớn" tới đầu tư được kỳ vọng sẽ thu hút mạnh dòng tiền và cư dân về sinh sống, từng bước tái định hình bản đồ bất động sản Việt Nam.