Cuộc sống hôn nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu tây

Thủ môn Bùi Tiến Dũng từng là "người hùng U23" với những pha cản phá huyền thoại, nhưng bến đỗ bình yên nhất của anh lại là vòng tay của cô vợ Dianka Zakhidova, nàng mẫu Tây nóng bỏng, cá tính. Sau 3 năm về chung một nhà, cuộc sống của cặp đôi này vẫn khiến dân tình phải "lụi tim" vì quá đỗi viên mãn!

Mối tình giữa "người hùng Thường Châu" của U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova bắt đầu gây chú ý từ năm 2020. Thủ thành xứ Thanh không ngần ngại công khai tình yêu với nàng mẫu người Ukraine xinh đẹp sinh năm 2000. Bỏ qua mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và địa lý, tình yêu của họ nhanh chóng đơm hoa kết trái.

Đến ngày 22/5/2022, Bùi Tiến Dũng và Dianka đã tổ chức một đám cưới lãng mạn như cổ tích tại một resort ven biển Vũng Tàu. Hôn lễ được tổ chức riêng tư, ấm cúng với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Hình ảnh Tiến Dũng lịch lãm bên Dianka lộng lẫy trong chiếc váy cưới tinh khôi đã trở thành khoảnh khắc đẹp nhất, chính thức khép lại hành trình yêu và mở ra một chương mới cho cả hai.

Tiến Dũng làm đám cưới năm 2022

Chỉ vài tháng sau đám cưới, cặp đôi tiếp tục đón nhận tin vui lớn khi bé Danil chào đời vào tháng 11/2022. Sự xuất hiện của cậu nhóc kháu khỉnh đã khiến tổ ấm của họ thêm phần rộn rã và ý nghĩa.

Trên trang cá nhân, cả Bùi Tiến Dũng và Dianka thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, giản dị bên con trai. Khác với hình ảnh "cool ngầu" trên sân cỏ, Tiến Dũng hiện lên là một ông bố bỉm sữa ấm áp, không ngại hỗ trợ vợ chăm con, từ thay tã, cho con ăn đến chơi đùa cùng con. Dianka cũng là một bà mẹ bận rộn nhưng luôn rạng rỡ, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng người mẫu và quay lại với công việc.

Tổ ấm nhỏ của Bùi Tiên Dũng

"Nhìn thấy con trai Danil lớn lên từng ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất. Dũng may mắn vì có Dianka luôn đồng hành và chăm sóc gia đình," Bùi Tiến Dũng từng tâm sự.

Cuộc sống hôn nhân của Bùi Tiến Dũng và Dianka không chỉ có màu hồng mà còn là sự thấu hiểu và ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp.

Dianka trở thành hậu phương vững chắc của chồng. Cô luôn là chỗ dựa tinh thần cho chồng, đặc biệt trong những giai đoạn sự nghiệp của Tiến Dũng gặp nhiều áp lực. Cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ, đi cùng chồng trong các sự kiện và chuyến công tác.

Tiến Dũng cũng luôn tạo điều kiện và cổ vũ vợ theo đuổi đam mê người mẫu. Khi Dianka phải đi diễn hoặc chụp hình, anh sẵn sàng ở nhà chăm sóc Danil. Cặp đôi đã xây dựng một gia đình hiện đại, cả hai cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, cùng nhau phát triển sự nghiệp cá nhân. Họ thường xuyên đi du lịch, hẹn hò để "hâm nóng" tình cảm, chứng minh rằng dù đã có con, tình yêu vợ chồng vẫn luôn được ưu tiên.

Tiến Dũng mới bị chấn thương, đang trong gia đoạn phục hồi

Bên cạnh đó, Dianka còn cho thấy sự hòa nhập đáng ngưỡng mộ với văn hóa Việt Nam và gia đình chồng. Cô về thăm quê chồng ở Thanh Hóa, gần gũi với người thân của Tiến Dũng, xóa tan mọi khoảng cách văn hóa.