Cuộc sống trong tù: Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngủ đủ giấc, không bỏ bữa

12-09-2025 - 23:14 PM | Tài chính quốc tế

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra dường như đã thích nghi với cuộc sống sau song sắt, khi ông được nhìn thấy ngủ ngon vào đêm thứ hai tại nhà tù Klong Prem và không bỏ bữa nào, theo một nguồn tin đáng tin cậy.

Cuộc sống trong tù: Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngủ đủ giấc, không bỏ bữa- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: AP)

Từng là một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất Thái Lan, ông Thaksin bị Tòa án Tối cao ra lệnh phải thụ án một năm tù tại trại giam Klong Prem, bắt đầu từ 9/9.

Một nguồn tin giấu tên từ Cục Cải huấn cho biết, ông Thaksin vẫn ngủ ngon vào đêm thứ hai trong tù mà không hề có dấu hiệu bồn chồn, căng thẳng hay trầm cảm. Ông vẫn hợp tác với quản giáo, và tuân thủ khuyến cáo của họ.

Nguồn tin cũng tiết lộ, quản giáo đã phân công những tù nhân có hành vi gương mẫu làm người hướng dẫn ông Thaksin, do lo ngại về sự an toàn của ông. Những người này đã được đào tạo về sơ cứu và các công việc khác trong tù.

Vì ông Thaksin được coi là một chuyên gia kinh tế, nên một số người cho rằng nhà tù Klong Prem có thể đưa ông ra ngoài để tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng, chẳng hạn như các sự kiện học thuật tại các hội chợ sách.

Tuy nhiên nguồn tin giải thích, trước khi một tù nhân được đưa ra ngoài, nhà tù phải nộp đơn để Cục Cải huấn phê duyệt. Nguồn tin trích dẫn ví dụ về ca sĩ Seksan Sukpimai (Sek Loso), người từng được phép biểu diễn hòa nhạc bên ngoài nhà tù.

Khả năng ông Thaksin được ân xá trước khi hoàn thành bản án một năm sẽ phụ thuộc vào hành vi của ông sau song sắt. Tù nhân có thể đủ điều kiện ân xá nếu họ được đánh giá mức độ cải tạo xuất sắc, rất tốt hoặc tốt.

Nguồn tin lưu ý, rằng ông Thaksin có thể đủ điều kiện được ân xá theo các tiêu chí đặc biệt, xét đến độ tuổi (trên 70 tuổi) và các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Nhưng trong những trường hợp như vậy, ông Thaksin vẫn cần phải thụ án ít nhất một nửa thời gian (sáu tháng).

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

