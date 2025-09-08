Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Siêu dự án biên giới: Thái Lan–Lào–Trung Quốc bắt tay xây dựng ‘xa lộ thép’, kinh tế Đông Nam Á vươn mình

08-09-2025 - 14:00 PM | Tài chính quốc tế

Thái Lan, Lào và Trung Quốc đang đạt được những tiến bộ đáng kể trong nỗ lực tăng cường kết nối khu vực với việc xây dựng Cầu Hữu nghị Nong Khai-Vientiane thứ hai.

Trang Travel and Tour World (TTW) đưa tin, cây cầu đường sắt mới này là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn nhằm tăng cường vận tải xuyên biên giới, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch giữa ba quốc gia. Dự án hợp tác này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong những nỗ lực đang được thực hiện nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và thúc đẩy hội nhập kinh tế ở Đông Nam Á.

Siêu dự án biên giới: Thái Lan–Lào–Trung Quốc bắt tay xây dựng ‘xa lộ thép’, kinh tế Đông Nam Á vươn mình- Ảnh 1.

Cầu Hữu nghị Nong Khai-Vientiane thứ hai là một dự án cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm tăng cường kết nối đường sắt khu vực và thúc đẩy hội nhập kinh tế tại Đông Nam Á. Ảnh: The Nation

Vào ngày 6/9, Cục Đường sắt Thái Lan đã tổ chức một cuộc họp quan trọng với các quan chức từ Thái Lan, Lào và Trung Quốc để thảo luận về các nỗ lực hợp tác. Mục đích của cuộc họp này là xem xét và thúc đẩy việc xây dựng Cầu Hữu nghị Nong Khai-Vientiane thứ hai - một dự án cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm tăng cường kết nối đường sắt khu vực và thúc đẩy hội nhập kinh tế tại Đông Nam Á. Cây cầu này nằm cách Cầu Hữu nghị Nong Khai-Vientiane hiện tại khoảng 30 mét, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển xuyên biên giới, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường thương mại, đầu tư và du lịch giữa ba nước.

Theo TTW, một chủ đề thảo luận chính trong cuộc họp là tiến đđang diễn ra của dự án đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc - một phần của tầm nhìn rộng hơn về mạng lưới đường sắt khu vực được tăng cường. Các quan chức tham dự cuộc họp đã xem xét tình trạng của giai đoạn đầu tiên của sáng kiến cơ sở hạ tầng khổng lồ này, bao gồm 14 hợp đồng lớn. Cuộc họp lưu ý rằng hai hợp đồng cho giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành tốt đẹp, với 10 hợp đồng khác đang được tích cực triển khai, trong khi hai hợp đồng vẫn đang chờ chữ ký cuối cùng.

Giai đoạn thứ hai của dự án đường sắt cao tốc, dự kiến kết nối Nakhon Ratchasima với Nong Khai, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, với kế hoạch mở thầu vào cuối năm nay. Giai đoạn này sẽ rất quan trọng trong việc kết nối các khu vực miền trung với các tỉnh phía bắc và đông bắc của Thái Lan, cung cấp các liên kết quan trọng với Lào và Trung Quốc.

Bên cạnh tuyến đường sắt cao tốc, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc phát triển trung tâm trung chuyển hàng hóa Na Tha - một cơ sở thiết yếu nhằm cải thiện mạng lưới logistics và vận tải trong khu vực. Trung tâm mới này nằm gần Cầu Hữu nghị Nong Khai-Vientiane thứ hai, sẽ đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa tỉnh Nong Khai của Thái Lan và Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa liền mạch giữa hai nước.

Siêu dự án biên giới: Thái Lan–Lào–Trung Quốc bắt tay xây dựng ‘xa lộ thép’, kinh tế Đông Nam Á vươn mình- Ảnh 2.

Trung tâm trung chuyển hàng hóa Na Tha nằm gần Cầu Hữu nghị Nong Khai-Vientiane thứ hai, sẽ đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa tỉnh Nong Khai của Thái Lan và Lào. Ảnh: MGR Online

Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) - nhà điều hành đường sắt thuộc sở hữu nhà nước Thái Lan - hiện đang tiến hành nghiên cứu thiết kế chi tiết cho dự án Na Tha, bao gồm việc xây dựng một tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn được thiết kế để kết nối với ga Nam Vientiane và ga Thanalaeng của Lào. Việc phát triển cơ sở này được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu quả vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới, từ đó hỗ trợ tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế giữa ba nước Thái Lan, Lào và Trung Quốc.

Theo TTW, sự hợp tác giữa Thái Lan và Lào được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quan hệ kinh tế và an ninh trong khu vực. Cầu Hữu nghị Nong Khai-Vientiane thứ hai cùng với các dán phát triển đường sắt và vận tải hàng hóa liên quan sẽ tạo ra một mạng lưới giao thông khu vực tích hợp hơn, giúp doanh nghiệp, du khách và người dân dễ dàng tiếp cận hơn. Dán cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế của cả hai nước bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các tuyến đường thương mại, tạo ra các cơ hội đầu tư mới và thúc đẩy hợp tác khu vực sâu rộng hơn.

Cuộc họp ba bên này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy các mục tiêu chung của Thái Lan, Lào và Trung Quốc về tăng cường hợp tác kinh tế và kết nối khu vực. Bằng cách củng cố các tuyến đường sắt và cơ sở hạ tầng giao thông xuyên biên giới, ba quốc gia đang hợp tác để góp phần kiến tạo một Đông Nam Á kết nối và thịnh vượng hơn.

Đông Nam Á thở phào với mức thuế của Mỹ

Theo Duy Nguyễn

