Bất chấp vấn đề biên giới, người Thái sang Campuchia du lịch nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác

Mới đây, báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia cho biết nước này đã thu hút tổng cộng 3,71 triệu khách du lịch quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2025, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan đứng đầu bảng xếp hạng lượng khách du lịch nước ngoài đến quốc gia Đông Nam Á này trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, tiếp theo là Việt Nam và Trung Quốc.

Thong Mengdavid, giảng viên tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách Công thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh, nhận định lượng khách du lịch quốc tế giảm 8% phản ánh cả sự suy thoái kinh tế khu vực và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các điểm đến lân cận, điều này có thể đã làm giảm lượng du khách.

Ông nói với Tân Hoa Xã: "Điều này cũng nêu bật những thách thức dai dẳng trong kết nối hàng không và đa dạng hóa điểm đến".

Ông cho biết thêm: “Sân bay quốc tế Techo mới xây dựng, dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào ngày 9/9, sẽ đóng vai trò là cửa ngõ chính vào Campuchia, cung cấp năng lực chuyến bay lớn hơn, cơ sở vật chất hiện đại và khả năng kết nối quốc tế được cải thiện”.

Ông Mengdavid cho biết việc mở thêm nhiều chuyến bay thẳng đường dài và khu vực sẽ giúp việc đi lại đến Campuchia trở nên thuận tiện và hấp dẫn hơn đối với khách du lịch.

Ông cho biết Năm du lịch Campuchia-Trung Quốc 2025 và lượng khách du lịch mạnh hơn từ Trung Quốc và một số quốc gia thành viên ASEAN có thể giúp ổn định mức tăng trưởng du lịch của Campuchia vào năm 2025.

Du lịch là một trong bốn trụ cột hỗ trợ nền kinh tế Campuchia, bên cạnh xuất khẩu hàng may mặc, giày dép và du lịch, nông nghiệp, xây dựng và bất động sản.

Trước đó, sáng 24/7, giao tranh Campuchia - Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom, sau đó lan sang các khu vực khác dọc biên giới hai nước. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến tổng cộng 38 người thiệt mạng, gồm 25 người ở Thái Lan và 13 người tại Campuchia.

Đến 28/7, Campuchia - Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện sau cuộc đàm phán tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia. Tuy nhiên, tình hình biên giới vẫn chưa trở lại bình thường.