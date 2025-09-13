Cuống lên khi xem phim tổng tài Trung Quốc làm gì, ở Việt Nam có đầy chủ tịch, phó tổng cuốn cực kỳ

Đó chính là thiếu gia thuộc thế hệ F2 của các tập đoàn, doanh nghiệp nổi tiếng trong nước.

Nếu chỉ nhìn vào khối tài sản nghìn tỷ và gia thế hiển hách, nhiều người dễ nghĩ họ sinh ra đã “ngồi sẵn vạch đích”. Nhưng trên thực tế, không ít người trong đó chọn con đường khác: Tự chứng minh năng lực, xây dựng sự nghiệp và khẳng định bản thân thay vì chỉ đứng trong cái bóng của gia đình.

Đỗ Quang Vinh

Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989) - con trai bầu Hiển - tức “cậu cả” T&T Group là cái tên nổi bật trong giới doanh nhân trẻ. Hiện tại, anh đang là Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Đỗ Quang Vinh

Quang Vinh sang Singapore du học từ khi còn học cấp 3. Sau đó anh sang Anh để học tiếp bậc đại học và Thạc sĩ. Tại đây anh tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia. Dù không bị áp lực trong chi phí học tập và sinh hoạt nhưng anh vẫn chọn đi làm thêm với công việc bồi bàn để cảm thấy bản thân có ích, có thêm kỹ năng mềm, có cơ hội làm những việc mới mẻ,...

Sau khi hoàn thành việc học tại Anh, Đỗ Quang Vinh sang Mỹ làm việc. Năm 2021, anh về Việt Nam, đảm nhận vị trí Phó giám đốc khối ngân hàng bán lẻ SHB. Tháng 4/2023, anh được bầu vào vị trí Phó chủ tịch HĐQT, trở thành lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử ngân hàng.

Tháng 9/2023, Đỗ Quang Vinh cũng chia sẻ thông tin mình đang tiếp tục theo đuổi việc học, trở thành nghiên cứu sinh ngành Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội.

Về cuộc sống cá nhân, doanh nhân trẻ hiện đang là bố đơn thân của 3 nhóc tì gồm 2 em bé sinh đôi chào đời vào cuối năm 2019 và 1 bé được giới thiệu vào năm 2025. Dù công việc bận rộn nhưng Quang Vinh vẫn dành thời gian chăm sóc các con, đưa con đi du lịch khắp nơi.

Quang Vinh là một trong những lãnh đạo ngân hàng hiếm hoi công khai tài khoản MXH cá nhân và hoạt động tích cực trên mạng xã hội, thích bắt trend. Nam tổng tài có niềm đam mê với ca hát. Trong các sự kiện của gia đình cũng như tập đoàn, Quang Vinh thường xuyên thể hiện các ca khúc và gây chú ý.

Những hình ảnh về cuộc sống đời thường của Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ SHB

Trần Duy Minh Đạt

Kể từ khi chính thức công khai mối quan hệ và kết hôn với Midu, Trần Duy Minh Đạt nhận được sự quan tâm nhiều hơn.

Trần Duy Minh Đạt (sinh năm 1990) là con trai ông Trần Duy Hy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Duy Tân, một trong những doanh nghiệp sản xuất nhựa lớn tại Việt Nam.

Vợ chồng Midu

Minh Đạt đã tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính và Quản lý tại University of Virginia (Mỹ), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại University of California (Mỹ). Theo U.S. News & World Report (Báo cáo Tin tức Hoa Kỳ & Thế giới), University of California xếp hạng 1 trong danh sách các trường công lập ở Mỹ.

Minh Đạt hiện đang là Giám đốc vận hành (COO) chi nhánh của nhựa Duy Tân ở Mỹ. Doanh nhân trẻ bắt đầu đảm nhận vị trí này từ tháng 6/2016, tính đến hiện tại đã được gần 8 năm. Trong thời gian đó, anh cũng là trợ lý TGĐ của nhựa Duy Tân.

Ngoài ra, Minh Đạt cũng được nhận xét là hoạt động năng nổ trong cộng đồng doanh nhân trẻ ở TP.HCM. Anh là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh Nhân Gia Đình trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, thường xuất hiện trong các hoạt động của CLB và hội.

Không chỉ giỏi giang hay điển trai, chồng Midu còn có tài lẻ là thổi sáo. Trong hôn lễ của Minh Đạt - Midu, chú rể đã mở màn bằng tiết mục thổi sáo cực kỳ lãng mạn.

Sau khi kết hôn với Midu, Minh Đạt thường cùng vợ sánh vai tại các sự kiện giải trí. Midu cũng hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng, cho thấy cô được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực.

Minh Đạt kín tiếng trên MXH nên những hình ảnh của anh chủ yếu do vợ đăng tải

Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng (sinh năm 1986) là con trai của gia đình kinh doanh nhựa nổi tiếng - nhựa Tân Hiệp Hưng. Từ nhỏ, anh nổi bật không chỉ bởi ngoại hình điển trai mà còn bởi thành tích học tập xuất sắc, 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sau đó anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM loại giỏi, tạo nền tảng vững chắc để bước vào con đường vừa nghệ thuật vừa kinh doanh.

Ông Cao Thắng - Đông Nhi

Bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí, Ông Cao Thắng từng là thành viên nhóm nhạc Weboys, làm MC và gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang. Tuy nhiên, thay vì gắn bó lâu dài với ca hát, anh sớm chuyển hướng sang vai trò quản lý và kinh doanh.

Năm 2012, Ông Cao Thắng thành lập công ty 6th Sense Entertainment (6SE), nơi đào tạo và quản lý nhiều ca sĩ, nhóm nhạc đình đám. Không chỉ vậy, anh còn thử sức với lĩnh vực thể thao khi sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch đội bóng futsal Tân Hiệp Hưng.

Về kinh doanh, ngoài công ty giải trí, Ông Cao Thắng còn nắm cổ phần đáng kể trong công ty nhựa gia đình và từng đầu tư vào khu vui chơi giải trí cũng như một số doanh nghiệp khác. Sự kết hợp giữa nền tảng gia đình, học vấn và tư duy quản lý đã giúp anh trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi ở showbiz Việt vừa có thành tựu nghệ thuật, vừa khẳng định được vị thế doanh nhân.

Tháng 11/2019, Ông Cao Thắng và Đông Nhi chính thức về chung nhà bằng một "siêu đám cưới" được diễn ra tại một resort cao cấp ở Phú Quốc. Gần 6 năm kết hôn, Đông Nhi và Ông Cao Thắng có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Cặp đôi chào đón thiên thần nhỏ tên Winnie chào đời vào tháng 10/2020. Đến tháng 8/2024, gia đình có thêm thành viên mới là em bé Hannie.

Ngoài công việc, Ông Cao Thắng dành trọn thời gian cho gia đình

Trần Hùng Huy

Doanh nhân Trần Hùng Huy (sinh năm 1978) là con trai ông Trần Mộng Hùng - một trong những người sáng lập Ngân hàng ACB và bà Đặng Thị Thu Thủy - thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB.

Doanh nhân Trần Hùng Huy

Chủ tịch ACB tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ) năm 2002. Đến năm 2011, anh bảo vệ xong luận án tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ). Năm 2012, doanh nhân Trần Hùng Huy chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch ACB. Khi đó anh mới 34 tuổi, trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, doanh nhân Trần Hùng Huy đang sở hữu 176.021.482 cổ phiếu ACB, tỷ lệ sở hữu 3,43%. Tháng 8/2025, Chủ tịch ACB là đại diện ngân hàng Việt Nam đầu tiên được mời tham dự và phát biểu tại diễn đàn đối thoại công - tư của APEC (Diễn đàn Hợp tác hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương). Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả và doanh nghiệp đến từ 21 nền kinh tế thành viên.

Chủ tịch ACB tại diễn đàn đối thoại công - tư của APEC

Trần Hùng Huy không chỉ nổi tiếng trên thương trường mà con là một gương mặt được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội. Cư dân mạng ưu ái gọi anh là “tổng tài vạn người mê” khi vừa giỏi giang vừa đẹp trai lại hát hay. Tháng 6/2023, tại gala kỷ niệm 30 năm thành lập ACB, Chủ tịch Trần Hùng Huy đã gây sốt khi vừa đàn, hát, nhảy trình diễn ca khúc Always Remember Us This Way và Cô Đơn Trên Sofa.

Anh cũng là một trong những lãnh đạo ngân hàng hiếm hoi công khai tài khoản MXH cá nhân. Tại đây, nam doanh nhân chăm chỉ cập nhật hình ảnh về công việc, cuộc sống và sở thích cá nhân, rèn luyện thể thao, những chuyến du lịch,... và cũng tích cực tương tác với cư dân mạng. Tuy nhiên, anh kín tiếng trong chuyện đời tư.

Doanh nhân Hùng Huy thích tham gia các hoạt động thể thao, du lịch và chụp ảnh

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)