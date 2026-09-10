10 năm trước của chủ chuỗi khách sạn TP.HCM yêu cô gái Hà Nội có khuôn mặt búp bê

Huyền Baby (Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989) từng là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng tại Hà Nội, sau đó hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Năm 2013, khi sự nghiệp vẫn đang được chú ý, cô kết hôn với doanh nhân Quang Huy và quyết định Nam tiến, rời các hoạt động showbiz để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2013.

Nếu hiện tại Huyền Baby được biết đến với hình ảnh một bà mẹ hai con, nữ doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp và thường xuyên xuất hiện với cuộc sống sang trọng, thì 10 năm trước, cô đã bước vào một giai đoạn rất khác: làm mẹ, sống tại TP.HCM và bắt đầu xây dựng công việc kinh doanh riêng. Còn ông xã Quang Huy khi ấy đã là doanh nhân trong lĩnh vực khách sạn, sở hữu hệ thống khách sạn tại TP.HCM.

Huyền Baby năm 2016: Đã là mẹ một con, rời showbiz vào TP.HCM sống

Năm 2016, Huyền Baby 27 tuổi và đã kết hôn được khoảng 3 năm. Sau đám cưới năm 2013, cô chuyển vào TP.HCM theo chồng và gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, Huyền Baby từng được biết đến từ cuộc thi Miss Teen, sau đó hoạt động ca hát cùng Hạnh Sino và Emily, làm mẫu ảnh, đóng phim. Thời điểm còn là hot girl Hà thành, cô gây chú ý với gương mặt nhỏ, đôi mắt to, đường nét mềm mại và vẻ ngoài ngọt ngào, từng được ví như một “búp bê sống”. Đây cũng là hình ảnh gắn với Huyền Baby trong những năm đầu được công chúng biết đến.

Thay vì tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, Huyền Baby tập trung chăm sóc gia đình và bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh làm đẹp và xây dựng thương hiệu mỹ phẩm riêng.

Visual 10 năm trước của Huyền Baby.

Song song với công việc, Huyền Baby dành phần lớn thời gian vun vén tổ ấm. Hot girl Hà thành khi đó đã là mẹ của một bé gái và hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Cô vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ hình ảnh gia đình, thời trang, bữa tiệc đến những chuyến du lịch,... Những món đồ hàng hiệu, xe sang hay các trải nghiệm nghỉ dưỡng cũng dần trở thành hình ảnh quen thuộc trên trang cá nhân của hot girl này.

Cô có cuộc sống sang chảnh.

Năm 2016, Huyền Baby từng gây chú ý khi trở thành chủ nhân thứ 2 của chiếc Bentley Bentayga được đưa về Việt Nam, có giá khoảng 20 - 21 tỷ đồng ở thời điểm đó. Trên mạng xã hội, cựu hot girl cũng nhiều lần xuất hiện bên những mẫu xe sang, ngồi trực thăng,....

Năm 2016, Huyền Baby từng gây chú ý khi trở thành chủ nhân thứ 2 của chiếc Bentley Bentayga.

Như vậy, nếu năm 2013, Huyền Baby gây bất ngờ khi rời showbiz để kết hôn thì đến năm 2016, cô đã quen với cuộc sống của một người vợ, người mẹ tại TP.HCM, đồng thời bắt đầu công việc kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Quang Huy năm 2016: Ông chủ chuỗi khách sạn ở TP.HCM

Nếu năm 2016, Huyền Baby được biết đến chủ yếu với hình ảnh một hot girl Hà thành đã kết hôn thì Quang Huy khi đó đã có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn.

Anh sở hữu hệ thống khách sạn cao cấp, tại khu vực trung tâm TP.HCM. Anh và Huyền Baby quen nhau nhờ mai mối của bạn bè. Trong quãng thời gian tìm hiểu, Quang Huy bay qua lại giữa TP.HCM và Hà Nội. Yêu được khoảng 2 năm thì cả hai kết hôn.

Nam doanh nhân thỉnh thoảng xuất hiện trong những bài đăng trên IG của vợ.

Nam doanh nhân kín tiếng trên mạng xã hội. Khác với vợ thường xuyên được chú ý qua những bức ảnh thời trang, du lịch hay cuộc sống đời thường, anh chủ yếu xuất hiện trong các thông tin liên quan đến công việc kinh doanh, hoặc trong các bài đăng của vợ.

10 năm trước, hai vợ chồng đã giàu sang và hạnh phúc

Năm 2016, Huyền Baby và Quang Huy đã có một cô con gái đầu lòng. Sau khi kết hôn, Huyền Baby chuyển hẳn vào TP.HCM sinh sống cùng chồng, thay đổi hoàn toàn môi trường sống so với những năm còn là hot girl hoạt động tại Hà Nội.

Cuộc sống của hai vợ chồng khi ấy xoay quanh gia đình và công việc kinh doanh. Huyền Baby chăm sóc con gái, đồng thời tham gia công việc cùng chồng và phát triển hoạt động kinh doanh mỹ phẩm riêng. Quang Huy tập trung vào lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, gia đình cũng thường có những chuyến nghỉ dưỡng, du lịch nước ngoài, từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Maldives đến Anh, Pháp... Mỗi chuyến du lịch, cả nhà đều dành thời gian nghỉ trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới chỉ dành cho giới thượng lưu.

Gia đình Huyền Baby hiện tại: Hai con, ở biệt thự 100 tỷ tại TP.HCM

Nếu năm 2016 Huyền Baby đã là mẹ một con thì hiện tại, gia đình cô và Quang Huy có hai người con, một gái và một trai.

Con gái đầu lòng của cặp đôi là Diễm My, thường được gọi ở nhà là Củ Cải; con trai là Khôi Vĩ, tên ở nhà là Sữa. Những năm gần đây, Huyền Baby cũng cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh các con trên mạng xã hội. Con gái lớn của cô đặc biệt nhận được sự chú ý khi ngày càng cao lớn và có nhiều nét giống mẹ.

Cặp đôi có hôn nhân hạnh phúc.

Không gian sống của gia đình cũng có nhiều thay đổi sau một thập kỷ. Hiện tại, vợ chồng Huyền Baby sống trong một căn biệt thự tại TP.HCM, nằm trên khu đất rộng khoảng 1.000 m² với 3 mặt tiền. Đây là món quà Quang Huy dành tặng vợ vào dịp Valentine năm 2020. Theo chia sẻ của Huyền Baby, tổng chi phí xây dựng và nội thất căn nhà khoảng 4,3 triệu USD, tương đương hơn 100 tỷ đồng.

Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, có sân vườn rộng và nhiều không gian phục vụ sinh hoạt của gia đình. Bên trong có phòng thay đồ, phòng gym, phòng tập golf và khu vui chơi dành riêng cho các con. Huyền Baby cũng nhiều lần chia sẻ những góc khác nhau của căn nhà trên mạng xã hội.

Sau khoảng một thập kỷ kể từ thời điểm rời showbiz, Huyền Baby cũng có thêm một dấu mốc đáng chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vào năm 2023.

Đây là lần hiếm hoi cô trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho gia đình và kinh doanh. Từ đó, Huyền Baby thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện và tiếp tục nhận được sự quan tâm của truyền thông.

Dù vậy, công việc kinh doanh vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Huyền Baby. Cô duy trì hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, đồng thời thường xuyên cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội.

Ở tuổi ngoài 35, cựu hot girl vẫn gây chú ý với phong cách thời trang, nhan sắc trẻ trung, những chuyến du lịch cùng gia đình và cuộc sống khá thoải mái.

Nhan sắc Huyền Baby ngày càng thăng hạng.

Trong khi đó, Quang Huy vẫn giữ hình ảnh tương đối kín tiếng.

Anh hiếm khi xuất hiện độc lập trên mạng xã hội nhưng vẫn đồng hành cùng vợ trong nhiều chuyến du lịch, mua sắm và những hoạt động đời thường. So với hình ảnh doanh nhân ít xuất hiện trước công chúng, những khoảnh khắc Quang Huy chăm sóc vợ, tặng quà hay xuất hiện bên gia đình lại thường thu hút sự chú ý.

Từ biệt thự, xe sang đến những món đồ hàng hiệu, Huyền Baby từng nhiều lần chia sẻ về việc được ông xã chiều chuộng sau hơn một thập kỷ kết hôn. Cô từng nói: “Nếu ai thấy tôi giống em bé cũng đúng thôi. Vì anh ấy chăm tôi 11 năm qua như em bé. Như váy tôi đang mặc cũng là anh ấy ủi cho tôi.”

Huyền Baby cũng từng tiết lộ, mỗi khi cô cảm thấy buồn chán, ông xã có thể chuyển cho vợ 24 tỷ đồng để mua sắm cho vui.

Ảnh: IGNV