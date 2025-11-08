Đà Nẵng xây dựng bảng giá đất mới, áp dụng từ năm 2026

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm cập nhật giá đất sát với thị trường, tạo cơ sở minh bạch cho công tác thu hồi, bồi thường và thu hút đầu tư.



Theo dự thảo, đường Bạch Đằng tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong khung giá đất của Đà Nẵng. Đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh được xác định gần 350 triệu đồng/m², trong khi các đoạn còn lại dao động 255–327 triệu đồng/m² tùy vị trí.

Đường Bạch Đằng, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến Lê Duẩn được xác định có mức giá cao nhất thành phố

Nhiều tuyến phố trung tâm cũng ghi nhận mức giá cao, gồm Nguyễn Văn Linh (135–255 triệu đồng/m²), Lý Thái Tổ (165 triệu đồng/m²), Lê Duẩn (115–126 triệu đồng/m²) và Lê Lợi (100–115 triệu đồng/m²).

Tại khu vực ven biển, giá đất trên đường Hoàng Sa được đề xuất ở mức hơn 182 triệu đồng/m² tại đoạn Nguyễn Huy Chương – Nguyễn Phan Vinh và 162 triệu đồng/m² tại đoạn Nguyễn Phan Vinh – Lê Văn Lương. Đường Hồ Nghinh dao động 119–189 triệu đồng/m² tùy đoạn.

Nhiều tuyến phố trung tâm Đà Nẵng ghi nhận có mức giá cao

Xét theo đơn vị hành chính, xã Bà Nà có mức tăng bình quân cao nhất với 82,29%; tiếp đến là xã Hòa Vang (81,74%), xã Hòa Tiến (79,95%) và phường Hòa Xuân (46%).

Các phường ven biển và đô thị như Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Hòa Khánh có mức tăng trung bình 28%–29%. Riêng phường Hải Châu – khu vực trung tâm – ghi nhận tỉ lệ tăng thấp nhất, khoảng 5%.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc xây dựng bảng giá đất tuân thủ nguyên tắc phù hợp với giá thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, đồng thời giữ tính khách quan, công khai và minh bạch.

Đơn vị này đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân đến ngày 21-11. Sau khi tổng hợp, hồ sơ sẽ được trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Trước đó, trong năm 2025, Đà Nẵng đã hai lần điều chỉnh bảng giá đất. Quyết định 59/2024 ban hành đầu năm nâng giá đất bình quân 10%–12%, và đến tháng 7-2025, UBND thành phố tiếp tục ban hành Quyết định 45 với mức điều chỉnh tăng cao hơn so với bảng giá trước đó.