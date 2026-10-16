Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: Có HUD, ADAS, camera 360, ‘ăn’ xăng chỉ hơn 4L/100km

Toyota Ấn Độ vừa giới thiệu Glanza phiên bản 2026. Xe nhận đặt hàng từ ngày 15/10 với khoản đặt cọc 11.000 rupee (khoảng 3 triệu đồng), dự kiến bàn giao từ tuần đầu tháng 11. Giá khởi điểm của xe là 699.000 rupee (khoảng 191 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

Glanza mới được mở bán tại Ấn Độ. Ảnh: Carandbike

Glanza là mẫu hatchback nằm ở phân khúc A, kích thước nhỏ hơn Yaris.

Glanza mới có thiết kế trau chuốt

Glanza mới nổi bật với mặt ca lăng lớn. Ảnh: ToyotaGlanza mới nổi bật với mặt ca lăng lớn. Ảnh: Toyota

Toyota Glanza 2026 có lưới tản nhiệt thiết kế mới, viền chrome chạy ngang, cản trước góc cạnh và ốp sườn thể thao. Xe sử dụng đèn pha LED projector, đèn định vị ban ngày LED, đèn hậu LED, đèn pha tự động tích hợp chức năng chiếu sáng khi về nhà, tay nắm cửa mạ chrome và cần gạt nước kính sau.

Danh sách màu sơn gồm 7 lựa chọn, trong đó có hai màu mới là Bluish Black và Digital Teal Green.

Nội thất Glanza thêm tiện nghi xịn

Tiện nghi bên trong cao cấp hơn. Ảnh: Toyota

Khoang cabin được nâng cấp với ghế trước thông gió, sạc điện thoại không dây có hệ thống làm mát, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và điều hòa tự động. Các trang bị khác gồm vô-lăng bọc da điều chỉnh độ cao và độ xa gần, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, ghế lái chỉnh độ cao, hàng ghế sau gập 60:40 và khởi động bằng nút bấm.

Hệ thống giải trí sử dụng màn hình Smart Playcast Pro 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh Clarion. Hệ thống Toyota i-Connect cho phép khóa, mở khóa xe từ xa, theo dõi tình trạng phương tiện, nhận cảnh báo an toàn và thông tin bảo dưỡng. Xe còn hỗ trợ kết nối đồng hồ thông minh và điều khiển bằng giọng nói.

Động cơ thêm tùy chọn

Xe có những tùy chọn động cơ nhỏ, tiết kiệm. Ảnh: Toyota

Toyota Glanza 2026 sử dụng động cơ xăng 1.2L 3 xi-lanh Z12E, công suất 61 kW (khoảng 83 mã lực), mô-men xoắn 112,4 Nm. Bản CNG đạt công suất 51,3 kW (khoảng 70 mã lực) và mô-men xoắn 101,8 Nm.

Xe có tùy chọn hộp số sàn và AMT. Đáng chú ý, hộp số AMT lần đầu được cung cấp trên phiên bản CNG. Theo Toyota, mức tiêu thụ nhiên liệu của bản xăng đạt 23,80 km/lít với hộp số sàn và 24,77 km/lít với hộp số AMT, tương đương khoảng 4,20 và 4,04 lít/100 km.

Công nghệ an toàn hiện đại hơn

Gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 trên Glanza mới bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo và ngăn chệch làn, phanh khẩn cấp tự động cùng hỗ trợ đèn chiếu xa.

Các trang bị an toàn khác gồm 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS kết hợp EBD, cảm biến áp suất lốp, tín hiệu dừng khẩn cấp, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía sau và móc ghế trẻ em ISOFIX. Xe cũng có dây đai an toàn với bộ căng trước và giới hạn lực tại các vị trí được công bố.

Toyota áp dụng bảo hành tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000 km, có thể gia hạn lên 5 năm hoặc 220.000 km. Dịch vụ hậu mãi gồm bảo dưỡng nhanh trong 60 phút, đặt lịch trực tuyến và cứu hộ đường bộ 24/7.

Một số hình ảnh thực tế Toyota Glanza mới:

Ảnh: FB