Xe điện VinFast Amio có giá mới chưa tới 10 triệu đồng, muốn mua cần đạt điều kiện 'không thể dễ hơn'

VinFast ưu đãi đến tháng 12/2026

Thị trường xe máy điện phổ thông trong tháng 10 đang chứng kiến một cơn sốt mới khi các đại lý VinFast đồng loạt chào bán dòng xe Amio với mức giá thấp nhất từ trước đến nay. Từ một mẫu xe có giá niêm yết ban đầu gần 14 triệu đồng, VinFast Amio và Amio S nay đã lùi về mức giá chỉ 9,6 triệu đồng, trong khi bản Amio S2 còn 10 triệu đồng.

Sở dĩ VinFast Amio có mức giá "chạm đáy" chưa đến 10 triệu đồng là nhờ việc áp dụng chương trình ưu đãi "Vì tương lai xanh" lần 2, kéo dài đến 19/12/2026. Theo đó, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp 2 triệu đồng khi mua xe. Điều kiện áp dụng khá đơn giản, người mua chỉ cần là chính chủ hoặc người thân đứng tên đăng ký bất kỳ loại xe máy hay ô tô nào, bao gồm cả các dòng xe mang thương hiệu VinFast.

VinFast Amio có giá bán sau ưu đãi từ 9,6 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc

Ở thời điểm mới trình làng, các dòng xe VinFast Amio có giá cao nhất 13,9 triệu đồng. Đến tháng 7, mức giá niêm yết được điều chỉnh xuống còn 11,6 triệu đồng. Và với ưu đãi hiện tại, giá bán thực tế đã thấp hơn tới 4,3 triệu đồng so với lúc ban đầu. VinFast định vị Amio là mẫu xe dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm của hãng.

VinFast Amio có gì đáng quan tâm?

Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn, đạt mức 1.715 x 690 x 1.050 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 1.168mm. Nhờ trọng lượng chỉ khoảng 70kg, việc dắt xe hay xoay xở trở nên dễ dàng với các bạn trẻ. Bên cạnh đó, xe vẫn có cốp dung tích 12 lít tiện lợi, tích hợp sẵn cổng sạc ở thành cốp.

Khác với những người "đàn anh" như Flazz hay Zgoo , Amio là mẫu xe máy điện được trang bị bàn đạp, cho phép người dùng có thể sử dụng kể cả khi xe hết điện. Xe dùng mâm 10 inch, phanh tang trống ở cả trước và sau. Hệ thống treo gồm phuộc trước ống lồng và giảm xóc đôi phía sau.

Dù được định vị ở phân khúc dành cho học sinh, VinFast vẫn trang bị cho xe hệ thống đèn chính và đèn hậu công nghệ LED, đặc biệt đèn chính sử dụng thấu kính projector giúp tăng khả năng chiếu sáng.

Amio là mẫu xe máy điện thứ 2 của VinFast trang bị bàn đạp. Ảnh: Vĩnh Phúc

Sức mạnh của Amio đến từ động cơ tích hợp ở bánh sau. Tùy theo phiên bản, tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 25 km/h (Amio S/S2) hoặc 30km/h (Amio). Tất cả dòng xe Amio đều có phạm vi di chuyển tối đa 65 km/sạc. Hai phiên bản tiêu chuẩn và S2 có pin đặt dưới sàn, trong khi bản S pin đặt trong cốp và có thể đổi pin.