Danh tính tài xế lái ô tô nổ 2 lốp vào đường ngược chiều ở Hà Nội, nồng độ cồn gấp hơn 3 lần "kịch khung"

15-10-2025 - 11:10 AM | Xã hội

Nhân chứng cho hay, khi người dân yêu cầu tài xế xuống xe, ông này định gọi xe ôm để bỏ đi.

Mới đây mạng xã hội xôn xao thông tin chiếc ô tô mang BKS 29A-988.XX đi ngược chiều trên cầu vượt Mai Dịch (tuyến Vành đai 3), đoạn thuộc địa bàn phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/10. 

Chia sẻ trên báo VietNamNet, anh Nguyễn Việt Lâm, người chứng kiến sự việc thông tin, thời điểm trên, anh phát hiện chiếc ô tô con do một người đàn ông trung niên điều khiển, đi ngược chiều khoảng 20m (từ đầu dốc lên vành đai 3 trên cao xuống đường Phạm Hùng). 

Danh tính tài xế lái ô tô nổ 2 lốp vào đường ngược chiều ở Hà Nội, nồng độ cồn gấp hơn 3 lần "kịch khung"- Ảnh 1.

Chiếc ô tô do ông H. điều khiển, đi vào đường ngược chiều. (Ảnh: VTC News)

Danh tính tài xế lái ô tô nổ 2 lốp vào đường ngược chiều ở Hà Nội, nồng độ cồn gấp hơn 3 lần "kịch khung"- Ảnh 2.

Chiếc xe đã bị nổ 2 lốp phía phải. (Ảnh: VOV.VN)

Nhận thấy sự nguy hiểm, anh Lâm đã chạy ra hô hoán để tài xế dừng lại song người này vẫn tiếp tục tiến lên. Chiếc ô tô sau đó bị một xe tải chặn đường thì mới dừng lại. Người dân đã chạy đến, gọi tài xế xuống xe thì người này định gọi xe ôm để bỏ đi. Theo lời anh Lâm, nam tài xế có hiểu hiện đã sử dụng rượu, bia, nói lảm nhảm kỳ lạ khi được mọi người nhắc nhở. Người dân sau đó đã báo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 Công an TP.Hà Nội. 

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho hay, danh tính tài xế điều khiển chiếc xe nổ lốp đi vào đường ngược chiều sau đó đã được xác định là ông Trần Đức H. (66 tuổi, trú xã Nội Bài, Hà Nội).

Qua kiểm tra, kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với ông H. là 1,263 mg/L khí thở, gấp hơn 3 lần mức "kịch khung" quy định tại Nghị định 168. 

Danh tính tài xế lái ô tô nổ 2 lốp vào đường ngược chiều ở Hà Nội, nồng độ cồn gấp hơn 3 lần "kịch khung"- Ảnh 3.

Tài xế H. (áo đỏ) có nồng độ cồn rất cao. (Ảnh: VTC News)

Thông tin khiến nhiều người bất ngờ, bức xúc về hành vi nguy hiểm của tài xế. "Uống nhiều như thế mà vẫn lái xe, quá nguy hiểm. May mà người dân và cơ quan chức năng phát hiện kịp thời, nếu không thì không biết sẽ xảy ra hậu quả gì", cư dân mạng bình luận. 

Hiện Đội CSGT số 6 cũng đang làm rõ va chạm trước đó của phương tiện dẫn đến nổ 2 lốp xe, cũng như các hành vi vi phạm khác của ông H.

Vụ Chủ tịch xã bị tông tử vong: Thông tin bất ngờ về kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ tài xế

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

