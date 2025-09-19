Danh tính thật sự của cao thủ đứng sau Giang Nam Thất Quái: Đến cả Tiêu Phong cũng phải quỳ lạy khi gặp

Giang Nam Thất Quái là nhóm bảy nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Họ tuy không phải nhân vật chính nhưng nổi tiếng với tính cách ngang tàng, kiên quyết chống lại mọi bất công. Trong thế giới giang hồ đề cao thực lực, họ với võ công tầm thường nhưng tính cách cao ngạo, dẫn đến không ít lần chuốc lấy thất bại. Điều gì đã tạo nên sự can đảm ấy, liệu có phải xuất phát từ người thầy bí ẩn của Giang Nam Thất Quái mà ngay cả Tiêu Phong khi gặp cũng phải kính cẩn quỳ lạy?

Giang Nam Thất Quái là nhóm bảy nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. (Ảnh: Sohu)

Giang Nam Thất Quái nổi tiếng với tính cách ngang tàng

Trong phiên bản đầu tiên của tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung đã đặt Giang Nam Thất Quái và Khưu Xứ Cơ vào một vị trí khác so với các phiên bản sau. Trong hồi thứ bảy của nguyên tác, khi Khưu Xứ Cơ xuất hiện, Quách Khiếu Thiên đã nói rằng: "Đây chính là vị đại hiệp võ công số một đương thời, thật may mắn khi được gặp mặt." Dĩ nhiên, cũng có thể là do Quách Khiếu Thiên chưa từng gặp cao thủ thực sự.

Dù sao đi nữa, trong mắt Khưu Xứ Cơ, Giang Nam Thất Quái vẫn là những cao thủ hàng đầu: "Giang Nam Thất Quái quả nhiên danh bất hư truyền, từng người võ công cái thế, bần đạo bái phục vô cùng. Nể mặt bảy vị, bần đạo sẽ không làm khó hòa thượng này nữa, chỉ cần hắn giao ra hai nữ tử đáng thương kia, chuyện cũ sẽ bỏ qua."

Dù sao đi nữa, trong mắt Khưu Xứ Cơ, Giang Nam Thất Quái vẫn là những cao thủ hàng đầu. (Ảnh: Sohu)

Lẽ ra Giang Nam Thất Quái cũng nên khách sáo vài câu như "Không dám", "Đạo trưởng quá lời" nhưng họ lại không làm vậy. Người đứng đầu là Kha Trấn Ác chỉ hậm hực đáp lại: "Đạo trưởng Trường Xuân, chính là đạo trưởng sai rồi. Đại sư Tiêu Mộc tu hành mấy chục năm, là một cao tăng đắc đạo, chùa Pháp Hoa cũng là Phật môn thánh địa nổi tiếng ở phủ Gia Hưng, sao có thể chứa chấp nữ tử nhà lành chứ?"

Sau một hồi đấu khẩu, hai bên bắt đầu giao chiến.

Lúc này, có một đoạn miêu tả tâm lý của Hoàn Nhan Hồng Liệt: "Xem ra những người này đều có võ công cao cường, nếu có thể thu phục được họ làm trợ thủ thì rất tốt. Tên nghèo hèn kia ăn trộm vàng bạc của ta, chỉ là chuyện nhỏ, không cần so đo, cứ xem tình hình thế nào đã." Vì vậy, trong mắt ông ta, cả Khưu Xứ Cơ và Giang Nam Thất Quái đều là những cao thủ hàng đầu.

Tuy nhiên, kết quả sau đó thì Giang Nam Thất Quái bảy người liên thủ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Khưu Xứ Cơ. Thế nhưng Giang Nam Thất Quái chưa từng cảm thấy xấu hổ, họ vẫn giữ nguyên tính cách, không phục là đánh. Vì sao vậy?

Theo Sohu, nói Giang Nam Thất Quái ngạo mạn là hiểu lầm họ. Thay vì nói đó là ngạo mạn, chi bằng nói đó là hào hiệp, không dung thứ bất kỳ điều bất chính nào. Đúng vậy, Giang Nam Thất Quái không phải là những người không phân biệt đúng sai. Việc đánh nhau với Khưu Xứ Cơ hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Còn khi gặp những cao thủ khác, hành động của họ đã chứng minh họ xứng đáng với danh hiệu "đại hiệp".

Kết quả sau đó thì Giang Nam Thất Quái bảy người liên thủ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Khưu Xứ Cơ. (Ảnh: Sohu)

Hồng Thất Công đã đánh giá Kha Trấn Ác như sau: "Lão ngoan đồng bị lừa, muốn cược với ai đó không được động thủ. Bọn gian tặc đó định hãm hại ta, sư phụ của con ở ngoài thôn Ngưu Gia Trang đã gặp được, che chở ta trốn vào trong hang núi này. Nhờ ám khí độc châm của ông ấy lợi hại, bọn gian tặc không dám xông vào, mới chống đỡ được đến bây giờ. Tiếc thay, sư phụ của con là người rất chính trực, ông ấy cùng ta ở trong hang chống lại kẻ địch, rõ ràng là đã quyết định liều mạng rồi."

Kha Trấn Ác không chỉ cùng các huynh đệ trừng trị kẻ ác mà còn sẵn sàng liều mình cứu giúp những hiệp sĩ chính phái khác khi gặp nạn. Vì vậy, họ là những đại hiệp dựa vào tinh thần hiệp sĩ để chống lại cái ác. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với những đại hiệp khác là họ dường như biết rõ đánh không lại mà vẫn xông lên, nên cuối cùng chỉ còn lại một mình Kha Trấn Ác sống sót.

Và Kha Trấn Ác, người sống sót duy nhất, cũng không vì thế mà thay đổi, ông vẫn nhổ nước bọt vào Đông Tà, dùng gậy đánh Tây Độc, hễ thấy điều gì không vừa mắt là ra tay. Dường như ông mang một chấp niệm nào đó. Chấp niệm đó là gì? Theo Sohu và Sina, Giang Nam Thất Quái liều lĩnh như vậy, gặp đối thủ mạnh cỡ nào cũng không lùi bước, là bởi vì họ tuân thủ lời dạy của sư phụ, quyết tâm trừ gian diệt bạo. Vậy sư phụ của họ rốt cuộc là ai?

Sư phụ của Giang Nam Thất Quái là ai?

Mặc dù Kim Dung không nói rõ, nhưng võ công mà Kha Trấn Ác sử dụng đã nói lên tất cả. Theo nguyên tác, Kha Trấn Ác sử dụng võ công là Phục Ma trượng pháp, ví dụ như đoạn miêu tả này rất trực quan: "Kha Trấn Ác mặt lộ sát khí, giơ thiết trượng lên, đánh mạnh vào sau gáy Hoàng Dung. Trượng này ra tay vừa nhanh vừa mạnh, lại là chiêu độc trong Phục Ma trượng pháp, là chiêu ông khổ luyện khi ở sa mạc Mông Cổ, dùng để đối phó với Mai Siêu Phong bị mù, khiến bà ta dù nghe thấy tiếng gió trên trượng nhưng cũng không kịp tránh."

Tiêu Viễn Sơn đã trở thành một người giống như sư phụ của ông là Vô Danh Thần Tăng. (Ảnh: Sohu)

Thực ra chiêu này là tuyệt học Thiếu Lâm, nhưng Kha Trấn Ác lại không phải người Thiếu Lâm, vậy ông học được từ đâu? Có một cao nhân biết chiêu này, đó chính là Tiêu Viễn Sơn. Năm xưa, khi Vô Danh Thần Tăng chế ngự Tiêu Viễn Sơn, đã nói rằng: "Lúc đó lão tăng âm thầm thở dài, biết cư sĩ từ đó nhập ma, càng lún càng sâu, trong lòng không đành, ở chỗ cư sĩ thường lấy sách, để một bộ Pháp Hoa kinh, một bộ Tạp A Hàm kinh, chỉ mong cư sĩ có thể mượn về, nghiên cứu lĩnh hội. Không ngờ cư sĩ lại say mê võ học, đối với Phật pháp chính tông lại không để ý, ném hai bộ kinh sách sang một bên, tìm được một quyển Phục Ma trượng pháp thì mừng rỡ bỏ đi."

Tiêu Viễn Sơn chính là sư phụ của Giang Nam Thất Quái. (Ảnh: Sohu)

Vì vậy, Kha Trấn Ác muốn kế thừa chiêu này, rất có thể là xuất phát từ dòng dõi Tiêu Viễn Sơn. Điều này cũng giải thích tại sao Tiêu Viễn Sơn làm nhiều điều ác, nhưng Kim Dung lại không giết ông ta, chỉ cho ông ta xuống tóc đi tu. Hóa ra là để sự xuất hiện của Giang Nam Thất Quái trở nên hợp lý hơn, mà Tiêu Phong năm xưa khi gặp Tiêu Viễn Sơn, đương nhiên phải quỳ lạy.

Như vậy, sau này Tiêu Viễn Sơn đã trở thành một người giống như sư phụ của ông là Vô Danh Thần Tăng. Điểm khác biệt là ông không chỉ ở trong Tàng Kinh Các mà còn chu du thiên hạ, thu nhận đệ tử, giao cho họ nhiệm vụ trừng trị kẻ ác trong giang hồ. Ông thấy Kha Trấn Ác và sáu huynh đệ muội của mình đều là người chính nghĩa, nên đã thu nhận làm đồ đệ. Họ cũng không phụ lòng mong đợi của ông mà đi khắp nơi gây dựng tiếng tăm.

Theo Sohu, Sina, 163