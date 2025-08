Dat Xanh Services báo lãi quý II/2025 hơn 319 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services, HOSE: DXS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 với nhiều chỉ số đáng chú ý.

Cụ thể, trong quý II/2025, DXS ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.229 tỷ đồng, tăng 75,1% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu là do doanh thu mảng dịch vụ bất động sản tăng 103%, lên mức 588 tỷ đồng; mảng bán căn hộ, nhà phố, đất nền ở mức 575 tỷ đồng, tăng 67,2%.

Nhờ cơ cấu doanh thu dịch chuyển tích cực, lợi nhuận gộp tăng gấp đôi, từ 291 tỷ đồng lên 585 tỷ đồng; tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 47,6%.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, lợi nhuận sau thuế quý II/2025 của DXS đạt hơn 319 tỷ đồng, tăng 318% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ gần 218 tỷ đồng, tăng 473% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, lãi ròng hợp nhất quý II/2025 tăng là do thị trường bất động sản đã phục hồi từ cuối năm 2024, Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh bán hàng và ghi nhận nhiều thành tựu đáng kể trên toàn hệ thống, trong đó nhiều dự án đã đủ điều kiện đối chiếu và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận với chủ đầu tư.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của DXS gần 1.742 tỷ đồng, tăng gần 41% so với nửa đầu năm 2024. Lãi ròng bán niên 2025 gần 363 tỷ đồng; trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 257 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2024. Mức lợi nhuận này đạt hơn 62% kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2025.

Trong thời gian tới, DXS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh bán hàng, khai thác các dự án đã hoàn thiện pháp lý, tăng cường nguồn lực về nhân sự, tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh và mở rộng mảng dịch vụ số, công nghệ hóa môi giới. Đồng thời, doanh nghiệp vẫn đang tái cấu trúc vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong dài hạn.

Kể từ năm 2025, DXS đã chuyển đổi mô hình từ công ty dịch vụ sang nhà phát triển dự án và dịch vụ đa ngành, doanh nghiệp chủ động nguồn hàng ổn định; ký kết hợp tác với nhiều chủ đầu tư.

Dat Xanh Services trong một lễ ký kết hợp tác toàn diện với đối tác. Ảnh: DXS

Lãnh đạo DXS cho biết, việc chuyển đổi này giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng ổn định và sẽ có thêm động lực tăng trưởng không chỉ trong năm 2025 mà cả những năm tiếp theo. Hiện đã có nhiều chủ đầu tư liên hệ với DXS để triển khai mô hình này.

Trong năm 2025, doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với nhiều chủ đầu tư từ Bắc tới Nam để phát triển hàng loạt dự án như: The Infinity, Lan Anh Avenue, A&T Sài Gòn Riverside, BenHill, Symlife, Palmera Quảng Ngãi, Solera Quy Nhơn, Hue Heritage, Khu dân cư Phúc Gia Tân…

Trong mảng môi giới bất động sản, Dat Xanh Services đang chiếm thị phần trên 30%, một số dự án mà doanh nghiệp tham gia tư vấn phát triển dự án và phân phối có thể kể đến: The Privé, Lumiere Midtown, Elysian, Eco Retreat, Waterpoint, Vinhomes Green City, The Gió Riverside, Lapura, TT AVIO, Stown Gateway, Happy One Sora, Bcons Uni Valley, BenHill, Symlife, Fresia Riverside, Tecco Elite City, Regal Legend, Regal Residence Đồng Hới, Peninsula Da Nang, Vista Residence Da Nang, Cara River Park, Stella Icon, Nam Long II Central Lake, Sophia Center Phú Cường,…