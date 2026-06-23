Dầu chiên 66 năm không thay mà vẫn đoạt giải ngon nhất, quán gà rán tiết lộ “bí quyết gia truyền” gây tranh cãi

Nhà hàng Wakatori tại tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) mới đây gây xôn xao dư luận sau khi chủ quán tiết lộ bí quyết giúp món gà rán của họ giành huy chương vàng tại cuộc thi Japan Fried Chicken Grand Prix.

Theo ông Yoshihiro Tsuchiya, chủ sở hữu thế hệ thứ ba của Wakatori, loại dầu dùng để chiên gà tại đây chưa từng bị thay bỏ hoàn toàn kể từ khi nhà hàng mở cửa vào năm 1960. Thông tin này được ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn sau lễ trao giải và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Ông Tsuchiya cho biết phần dầu cũ được duy trì qua nhiều thập kỷ chính là yếu tố tạo nên hương vị riêng biệt cho món gà rán của gia đình. Theo ông, loại "dầu lâu năm" này mang đến mùi thơm phức hợp cùng hương vị đặc trưng mà dầu mới khó có thể tái tạo được, từ đó giúp Wakatori tạo ra sự khác biệt so với nhiều đối thủ cạnh tranh.

Chảo dầu chiên được duy trì suốt 66 năm gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: Oddity Central)

Tiết lộ trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số người tỏ ra tò mò về hương vị của món gà rán từng giành giải thưởng, không ít người lại lo ngại về mức độ an toàn của việc sử dụng dầu chiên được duy trì trong thời gian dài.

Nhiều người cho rằng việc một nhà hàng công khai sử dụng dầu chiên có lịch sử kéo dài hơn sáu thập kỷ là điều khó tin. Một số bình luận thậm chí đặt câu hỏi liệu phương pháp này có phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hiện đại hay không.

Trước những tranh cãi xuất hiện sau đó, phía Wakatori đã lên tiếng giải thích rõ hơn về cách thức vận hành thực tế. Theo nhà hàng, họ không sử dụng nguyên vẹn cùng một lượng dầu từ năm 1960 đến nay như nhiều người lầm tưởng.

Thay vào đó, vào cuối mỗi ngày làm việc, nhân viên sẽ cẩn thận lọc bỏ các mảnh vụn thực phẩm và tạp chất còn sót lại trong dầu. Sau quá trình làm sạch, một lượng nhỏ dầu cũ được giữ lại làm nền hương vị trước khi bổ sung dầu mới để tạo thành mẻ dầu sử dụng cho ngày hôm sau.

Điều đó đồng nghĩa với việc lượng dầu hiện tại là kết quả của quá trình bổ sung liên tục qua nhiều năm, chứ không phải một chảo dầu nguyên vẹn tồn tại suốt 66 năm. Tuy nhiên, theo cách giải thích của nhà hàng, các phân tử từ mẻ dầu ban đầu về mặt kỹ thuật vẫn có thể còn hiện diện trong hỗn hợp dầu đang được sử dụng ngày nay.

Cách làm của Wakatori khiến nhiều người liên tưởng đến phương pháp duy trì nước dùng tại một số nhà hàng nổi tiếng. Thay vì thay mới hoàn toàn, các nhà hàng này liên tục bổ sung nguyên liệu mới vào phần nước dùng cũ để giữ lại hương vị đặc trưng được tích lũy qua nhiều năm.

Chính nhờ phương pháp đó mà nhiều quán ăn lâu đời có thể tạo ra hương vị riêng khó sao chép. Với Wakatori, việc giữ lại một phần dầu cũ cũng được xem là cách duy trì dấu ấn ẩm thực đã theo nhà hàng suốt nhiều thế hệ.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, các chuyên gia thực phẩm cho rằng dầu chiên và nước dùng là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Theo cảnh báo của giới chuyên môn, quá trình đun nóng dầu nhiều lần có thể tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe, bao gồm axit béo chuyển hóa (trans fat) và acrylamide.

Các chuyên gia nhận định rằng việc bổ sung dầu mới mỗi ngày có thể giúp cải thiện chất lượng dầu, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tích tụ các hợp chất phát sinh trong quá trình sử dụng kéo dài. Đây cũng là lý do khiến câu chuyện về loại dầu chiên "66 năm tuổi" của Wakatori tiếp tục gây tranh cãi.

Cho đến nay, Wakatori vẫn bảo vệ phương pháp chế biến của mình và khẳng định quy trình vệ sinh, lọc dầu được thực hiện nghiêm ngặt mỗi ngày. Trong khi một số người tò mò muốn trực tiếp trải nghiệm hương vị món gà rán nổi tiếng này, những người khác vẫn cho rằng yếu tố an toàn thực phẩm cần được đặt lên hàng đầu.

Dù đồng tình hay phản đối, câu chuyện về chảo dầu được duy trì suốt hơn sáu thập kỷ vẫn đang trở thành một trong những chủ đề ẩm thực được bàn luận nhiều nhất những ngày gần đây. Nó cũng làm dấy lên cuộc tranh luận thú vị về ranh giới giữa bí quyết gia truyền, hương vị đặc trưng và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong thời hiện đại.

Theo Oddity Central