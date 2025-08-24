Đây là điện thoại luôn được khen "đẳng cấp ngang ngửa" iPhone, Samsung: Chẳng hiểu sao ra mắt bao năm vẫn không ai mua

Đây là một nghịch lý khó hiểu của Google.

Là một trong những tập đoàn giàu có và danh tiếng bậc nhất nước Mỹ, Google đã kinh doanh dòng điện thoại thông minh Pixel của riêng mình trong gần một thập kỷ.

Các thiết bị Pixel có chất lượng và mức giá tương đương với những dòng điện thoại cao cấp của Apple và Samsung, nhưng trớ trêu thay, chẳng mấy ai mặn mà với chúng.

Bất chấp những lời khen có cánh từ giới đánh giá công nghệ chuyên nghiệp và những người dùng Pixel hạnh phúc, khoảng 96% người tiêu dùng Mỹ vẫn lựa chọn một sản phẩm khác thay vì Pixel. Và xu hướng này có lẽ sẽ không thay đổi sau khi Google trình làng thế hệ Pixel 10.

Nếu ngay cả bạn - người đang đọc bài viết này thậm chí còn không biết Google cũng bán điện thoại, thì bạn đã hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi đấy.

Câu chuyện về một chiếc điện thoại được đánh giá cao nhưng lại không được ưa chuộng như Pixel đã nói lên rất nhiều điều về lý do tại sao thói quen sử dụng điện thoại của chúng ta lại khó thay đổi đến vậy.

Vì sao ô tô cạnh tranh, smartphone lại không?

Theo dữ liệu từ Cox Automotive, có khoảng sáu hãng xe lớn đang cạnh tranh sôi nổi để giành giật thị phần tại Mỹ. Dù giá xe mới và xe cũ đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Chúng ta đều tin rằng chính sự cạnh tranh khốc liệt này đã thúc đẩy các công ty phải tạo ra những sản phẩm tốt hơn với mức giá hợp lý hơn.

Trong cuộc đua giành lấy túi tiền của người tiêu dùng, dữ liệu của Cox cho thấy ngay cả hai ông lớn bán chạy nhất tại Mỹ là General Motors và Toyota cũng chỉ chiếm tổng cộng 31% doanh số xe mới vào năm ngoái.

Ngược lại, thị trường điện thoại lại là một bức tranh hoàn toàn khác. Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, có tới 75% người mua điện thoại ở Mỹ lựa chọn thiết bị của Apple hoặc Samsung. Suốt nhiều năm qua, tất cả các nhà sản xuất còn lại chỉ có thể tranh giành những "mẩu bánh vụn".

Bà Nabila Popal, giám đốc nghiên cứu cấp cao của IDC, nhận định: "Đây thậm chí không phải là một cuộc chiến công bằng".

Không thể phủ nhận rằng cả hai thương hiệu nói trên đều sản xuất những chiếc điện thoại đáng tin cậy ở nhiều phân khúc giá, và họ có thể đáp ứng đủ mọi lựa chọn mà bạn cần.

Thế nhưng, hãy thử tưởng tượng nếu thị trường ô tô cũng bị GM và Toyota thống trị như vậy, liệu chúng ta có tự hỏi mình đang bỏ lỡ điều gì không? Bà Popal cho rằng, nếu có thêm nhiều hãng smartphone đủ sức cạnh tranh, người Mỹ sẽ "được trải nghiệm nhiều tính năng cao cấp hơn với mức giá rẻ hơn".

Bà chỉ ra rằng ở nhiều quốc gia khác, bao gồm cả một số nước châu Âu, các thương hiệu Trung Quốc như Vivo, Oppo và Xiaomi đang bán những chiếc điện thoại có giá thường thấp hơn các thiết bị đầu bảng của Apple hay Samsung, nhưng vẫn được trang bị những tính năng cao cấp như pin có thể dùng nhiều ngày, camera chất lượng cao, hay các thiết kế gập mở độc đáo.

Trớ trêu thay, một quốc gia lớn như Mỹ lại không có sự đa dạng về lựa chọn điện thoại từ giá rẻ đến cao cấp như một quốc gia đang phát triển ở châu Á.

Tại sao Google Pixel vẫn chưa thể cất cánh?

Selden Deemer là một trong số ít những người Mỹ lựa chọn điện thoại Pixel của Google.

Vị thủ thư đại học đã về hưu và cũng là một nhiếp ảnh gia nhiệt huyết này hết lời ca ngợi chất lượng hình ảnh "tuyệt vời không thể tin nổi" trên những chiếc điện thoại Pixel ông từng sở hữu, cùng với các tùy chọn chỉnh sửa mạnh mẽ trong ứng dụng Google Photos.

Ông cũng là một "fan cứng" của phiên bản phần mềm Android gốc mà Google trang bị cho các thiết bị Pixel.

Nhưng Google đang đối mặt với hai thách thức lớn trong nỗ lực chinh phục những người dùng như Deemer. Thứ nhất, nhiều người tiêu dùng không biết đến sự tồn tại của Pixel, hoặc không hiểu tại sao họ nên mua nó. Thứ hai, các nhà mạng lớn nhất nước Mỹ dường như chưa thực sự nỗ lực để quảng bá dòng sản phẩm này.

Hầu hết người Mỹ đều mua điện thoại thông qua các nhà mạng như AT&T, T-Mobile hoặc Verizon. Những thương hiệu mà các nhà mạng này quyết định phân phối – cùng với các chương trình thu cũ đổi mới hay các gói giảm giá hấp dẫn – đóng vai trò quyết định trong việc định hướng lựa chọn smartphone của người dùng.

Tuy nhiên, đã có một vài tín hiệu cho thấy các nhà mạng lớn đang bắt đầu ưu ái Pixel hơn. Theo phân tích từ trang web so sánh giá Navi, các chương trình giảm giá trung bình cho Pixel hiện đã hấp dẫn tương đương, thậm chí là hơn, so với các mẫu điện thoại Samsung cùng phân khúc.

Dù vậy, AT&T, T-Mobile và Verizon vẫn có xu hướng dành những ưu đãi tốt nhất cho những ai mua iPhone.

Dòng điện thoại Pixel dường như cũng đang trên đà phát triển. Dù khá chậm. Năm năm trước, chỉ khoảng 1% người mua điện thoại ở Mỹ chọn Pixel. Hiện tại, con số đó đã là 4%.



