Ngân hàng tư nhân duy nhất hút tiền gửi hơn cả VietinBank và Vietcombank trong nửa đầu năm

Thống kê từ 28 ngân hàng (gồm Agribank và 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán), tổng tiền gửi của khách hàng cuối tháng 6/2025 đạt hơn 14,1 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong khi tổng tiền gửi khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng là hơn 15 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 2/2025 đã có 2 ngân hàng lần đầu tiên cán mốc 2 triệu tỷ đồng tiền gửi là BIDV và Agribank. Tiền gửi tại 2 nhà băng này lần lượt tăng 6,2% và 6,5% trong 6 tháng đầu năm.

Ở nhóm tư nhân, 2 ngân hàng đang dẫn đầu về tiền gửi là Sacombank và VPBank, đều vượt mốc 600.000 tỷ đồng tiền gửi trong quý 2/2025.

Quy mô tiền gửi của nhóm Big 4 vẫn vượt trội hoàn toàn so với các ngân hàng khác. Thị phần tiền gửi của những ngân hàng này đã chiếm gần một nửa thị trường.

Về tăng trưởng, hầu hết các ngân hàng đều ghi nhận huy động vốn tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, nhiều ngân hàng tăng trên 10 như Sacombank, SHB, LPBank, VIB, MSB,…Ngoài ra đáng chú ý một số ngân hàng tăng mạnh trên 20% như VPBank (+23,7%), NamABank (+24,4%), ABBank (+35,6%).

Về số dư tiền gửi tăng thêm, Agribank là ngân hàng tăng mạnh nhất. Tiền gửi khách hàng tại nhà băng này đã tăng thêm gần 125 nghìn tỷ trong 6 tháng lên hơn 2 triệu tỷ đồng. BIDV cũng có mức tăng ấn tượng, tăng hơn 121 nghìn tỷ và vượt 2 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, VPBank là ngân hàng "hút tiền gửi" thứ 3 hệ thống khi ghi nhận tiền gửi khách hàng tăng thêm 115 nghìn tỷ và vượt mốc 600 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, VietinBank tăng thêm 113,8 nghìn tỷ, Vietcombank tăng thêm 72 nghìn tỷ đồng,…

Năm nay, VPBank đặt mục tiêu tăng trưởng khá mạnh về quy mô. Theo kế hoạch, nhà băng này dự kiến tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng tới 34% trong năm 2025. Song song với đó, tín dụng của VPBank đặt mục tiêu tăgn 25%, tổng tài sản tăng 23%.