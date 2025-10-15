Đề nghị giữ lại các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để tránh ách tắc hồ sơ
Đề xuất của Cục Quản lý đất đai chuyển giao thẩm quyền các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã đang được xem xét, trong khi nhiều địa phương ghi nhận khối lượng hồ sơ tăng mạnh, áp lực giải quyết ngày càng lớn.
- 15-10-2025Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes
- 15-10-2025Khánh Hòa chuẩn bị phương án đấu giá đất 'vàng' ven biển Nha Trang
- 15-10-2025Toàn cảnh lô đất sắp được xây 6 tòa chung cư ở khu nhà giàu Hà Nội cứ mưa lớn là ngập
Mới đây, Đảng ủy Cục Quản lý đất đai có tờ trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường phương án chuyển giao thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã. Cục đồng thời kiến nghị chấm dứt hoạt động các chi nhánh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, đề xuất này đang nhận nhiều ý kiến từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai một số tỉnh phía Nam.
Theo khảo sát của PV Tiền Phong, tại tỉnh Khánh Hòa hiện có 15 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai . Lãnh đạo một số Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương này cho biết, nếu giải thể chi nhánh, khối lượng hồ sơ sẽ dồn về cấp xã, dễ dẫn đến quá tải, chậm tiến độ và làm phân tán dữ liệu địa chính. Mặt khác, hệ thống chi nhánh hiện đang hoạt động ổn định, tự chủ tài chính và phục vụ hiệu quả.
Do đó, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Khánh Hòa kiến nghị Trung ương cân nhắc kỹ, đảm bảo việc sắp xếp bộ máy vừa tinh gọn, hiệu quả, vừa ổn định đời sống viên chức, người lao động và đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. "Nếu xóa bỏ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chuyển về cho chính quyền cấp xã thực hiện một cửa về giải quyết thủ tục đất đai cho người dân sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Nhất là về hạ tầng thiết bị và dữ liệu đất đai truy xuất kể cả yếu tố con người lẫn chuyên môn", một lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Khánh Hòa cho hay.
Qua ghi nhận của PV Tiền Phong, thời gian qua hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai tại tỉnh Khánh Hòa tăng mạnh, nhiều nơi phải “chạy đua” với khối lượng công việc ngày càng lớn. Trong đó, khu vực Nha Trang là địa bàn trọng điểm. Ông Phạm Xuân Thạch - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nha Trang, cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã giải quyết hơn 29.000 hồ sơ, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. “Khối lượng thủ tục hành chính ở mức rất cao, nhưng chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo tiến độ để phục vụ người dân”, ông Thạch nói.
Sau khi bỏ cấp huyện, Nha Trang hiện nay được chia thành 4 phường, có khoảng 70% thửa đất tại 4 phường đã được Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai Nha Trang cập nhật thông tin. Chi nhánh cũng đang khẩn trương thực hiện Chiến dịch “90 ngày làm giàu - làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai ” theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ngoài việc cung cấp thông tin cho người dân, Chi nhánh còn phục vụ cho nhiều cơ quan, tổ chức trong các lĩnh vực như thi hành án, điều tra, định giá, giải quyết tranh chấp, xét xử, bồi thường - hỗ trợ - tái định cư...
Trước đó, ngày 13/10, Viện Kinh tế - Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũng có văn bản gửi Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp - Môi trường, đề nghị giữ nguyên mô hình Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thay vì chuyển giao toàn bộ về cấp xã từ ngày 15/10/2025. Theo Viện này, chính quyền địa phương hai cấp hiện gặp nhiều khó khăn do cán bộ chưa quen với quy trình, chính sách mới. Mô hình tổ chức hiện nay tuy cần hoàn thiện nhưng vẫn đảm bảo ổn định, đặc biệt trong giai đoạn các luật mới như Luật Đất đai 2024 đang được triển khai.
Viện này cũng nhấn mạnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, sử dụng cả nguồn nhân lực thuê ngoài để phục vụ người dân. Nếu chuyển giao công việc này về cấp xã , sẽ phát sinh khó khăn về biên chế, quỹ lương và năng lực chuyên môn trong bối cảnh bộ máy hành chính đang tinh giản. Việc thực hiện chuyển giao trong tháng 10/2025 khi hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu và nhân lực chưa sẵn sàng sẽ dễ gây ách tắc, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.
Tiền Phong