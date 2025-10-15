Đề nghị giữ lại các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để tránh ách tắc hồ sơ

Mới đây, Đảng ủy Cục Quản lý đất đai có tờ trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường phương án chuyển giao thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã. Cục đồng thời kiến nghị chấm dứt hoạt động các chi nhánh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, đề xuất này đang nhận nhiều ý kiến từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai một số tỉnh phía Nam.

Việc bỏ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai dễ gây ách tắc, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, tại tỉnh Khánh Hòa hiện có 15 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai . Lãnh đạo một số Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương này cho biết, nếu giải thể chi nhánh, khối lượng hồ sơ sẽ dồn về cấp xã, dễ dẫn đến quá tải, chậm tiến độ và làm phân tán dữ liệu địa chính. Mặt khác, hệ thống chi nhánh hiện đang hoạt động ổn định, tự chủ tài chính và phục vụ hiệu quả.

Do đó, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Khánh Hòa kiến nghị Trung ương cân nhắc kỹ, đảm bảo việc sắp xếp bộ máy vừa tinh gọn, hiệu quả, vừa ổn định đời sống viên chức, người lao động và đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. "Nếu xóa bỏ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chuyển về cho chính quyền cấp xã thực hiện một cửa về giải quyết thủ tục đất đai cho người dân sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Nhất là về hạ tầng thiết bị và dữ liệu đất đai truy xuất kể cả yếu tố con người lẫn chuyên môn", một lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Khánh Hòa cho hay.

Qua ghi nhận của PV Tiền Phong, thời gian qua hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai tại tỉnh Khánh Hòa tăng mạnh, nhiều nơi phải “chạy đua” với khối lượng công việc ngày càng lớn. Trong đó, khu vực Nha Trang là địa bàn trọng điểm. Ông Phạm Xuân Thạch - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nha Trang, cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã giải quyết hơn 29.000 hồ sơ, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. “Khối lượng thủ tục hành chính ở mức rất cao, nhưng chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo tiến độ để phục vụ người dân”, ông Thạch nói.

Sau khi bỏ cấp huyện, Nha Trang hiện nay được chia thành 4 phường, có khoảng 70% thửa đất tại 4 phường đã được Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai Nha Trang cập nhật thông tin. Chi nhánh cũng đang khẩn trương thực hiện Chiến dịch “90 ngày làm giàu - làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai ” theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ngoài việc cung cấp thông tin cho người dân, Chi nhánh còn phục vụ cho nhiều cơ quan, tổ chức trong các lĩnh vực như thi hành án, điều tra, định giá, giải quyết tranh chấp, xét xử, bồi thường - hỗ trợ - tái định cư...