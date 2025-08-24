Đề xuất nâng hạn mức vay tiêu dùng lên 300 - 400 triệu đồng

Hiệp hội Ngân hàng (NH) Việt Nam (VNBA) gần đây có gửi kiến nghị tới NH Nhà nước đề xuất nâng hạn mức cho vay tiêu dùng từ mức tối đa 100 triệu đồng hiện nay lên 300 - 400 triệu đồng. Bởi lẽ, mức trần cũ đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tế và đang làm giảm sức cạnh tranh của công ty tài chính so với NH thương mại.

Chưa kể, quy định hiện hành buộc các công ty tài chính tập trung vào các khoản vay nhỏ lẻ, ngắn hạn, khiến họ khó sáng tạo các gói vay giá trị lớn hoặc có kỳ hạn dài để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng. TS Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA, phân tích việc điều chỉnh sẽ giúp quy mô dư nợ tiêu dùng mở rộng, đáp ứng nhu cầu vốn của cả người dân lẫn công ty tài chính, đồng thời kích thích tiêu dùng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. "Trong bối cảnh GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8% và thu nhập hộ gia đình cải thiện, tín dụng tiêu dùng chắc chắn sẽ khởi sắc" - ông nhấn mạnh.

Đại diện Công ty Tài chính Shinhan Finance cho biết mức trần 100 triệu đồng đã tồn tại quá lâu trong khi kinh tế vĩ mô thay đổi mạnh mẽ. Ngoài ra, quy định yêu cầu ít nhất 70% dư nợ của công ty tài chính phải thuộc mảng cho vay tiêu dùng cũng đang khiến các đơn vị này bị bó hẹp tệp khách hàng, kém linh hoạt so với NH thương mại. "Nếu được nâng hạn mức, chúng tôi có thể tiếp cận nhóm khách hàng nằm ở phân khúc trung gian giữa NH và công ty tài chính, mở rộng lựa chọn cho người vay và thúc đẩy tiêu dùng" - đại diện Shinhan Finance nói.

Theo các công ty tài chính, phần lớn các khoản vay tiêu dùng là tín chấp, nên rủi ro tín dụng phụ thuộc vào khả năng quản trị của từng tổ chức. Trên thực tế, các khoản vay giá trị cao thường chỉ cấp cho khách hàng có thu nhập ổn định hoặc có lịch sử tín dụng tốt. Vì vậy, việc nâng trần không đồng nghĩa với rủi ro tăng vọt, bởi các đơn vị cho vay vẫn phải đánh giá kỹ khả năng trả nợ trước khi giải ngân.

Một số doanh nghiệp còn kiến nghị NH Nhà nước nên cân nhắc không chỉ nâng hạn mức mà còn gỡ bỏ trần dư nợ và trần cho vay tiêu dùng hiện nay. Thay vào đó, cơ quan quản lý có thể kiểm soát bằng các tỉ lệ an toàn vốn và chất lượng danh mục cho vay. Cách làm này vừa khuyến khích sự phát triển của thị trường cho vay tiêu dùng vừa giữ được kỷ cương quản lý rủi ro trong toàn hệ thống.

TS Nguyễn Quốc Hùng cũng khẳng định cho vay tiêu dùng tín chấp tối đa 300-400 triệu đồng sẽ giúp nhóm khách hàng không có tài sản bảo đảm nhưng có thu nhập ổn định tiếp cận nguồn vốn chính thống, thay vì phải tìm đến các kênh vay không chính thức tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời, trách nhiệm kiểm soát nợ xấu sẽ thuộc về từng công ty tài chính thông qua hệ thống đánh giá và giám sát tín dụng.