Đề xuất phạt đến 1 tỷ đồng nếu chủ đầu tư dự án bất động sản chậm nộp hồ sơ làm sổ đỏ cho người mua nhà

Các chủ đầu tư không nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách mua sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng.

Phạt đến 1 tỷ đồng nếu chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ cấp sổ đỏ

Theo dự thảo, các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bên mua hoặc thuê mua nhà ở (trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua tự nguyện làm thủ tục) sẽ phải chịu hình thức và mức xử phạt tương ứng với thời gian và mức độ vi phạm.

Mức phạt được đề xuất tăng dần theo thời gian chậm trễ và số lượng căn hộ, nhà ở riêng lẻ vi phạm, như sau:.

Trường hợp chậm nộp hồ sơ từ 50 ngày đến 6 tháng, đề xuất phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền 50-80 triệu đồng nếu từ 50 đến dưới 200 căn; phạt tiền 80-160 triệu đồng nếu từ 200 căn trở lên.

Trường hợp nộp chậm từ trên 6 tháng đến 12 tháng, đề xuất phạt tiền 160-200 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền 200-300 triệu đồng nếu từ 50 đến dưới 200 căn; phạt tiền 300-500 triệu đồng nếu từ 200 căn trở lên.

Trường hợp nộp chậm từ 12 tháng trở lên, phạt tiền 200-300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền 300-500 triệu đồng nếu từ 50 đến dưới 200 căn; phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nếu từ 200 căn trở lên.

Thời điểm xác định thời gian vi phạm được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao nhà hoặc từ ngày bên thuê mua thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận, cho đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

Các vi phạm khác trong kinh doanh BĐS

Dự thảo cũng đề xuất các mức xử phạt nặng đối với các vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh BĐSkhông đáp ứng điều kiện kinh doanh.

Hành vi kinh doanh BĐS mà không thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định sẽ bị phạt tiền 120-160 triệu đồng. Doanh nghiệp kinh doanh BĐS không đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ bị phạt tiền 160-200 triệu đồng.

Các vi phạm trên còn có thể chịu hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh BĐS từ 3 đến 6 tháng. Ngoài ra, hành vi thu các khoản tiền liên quan đến kinh doanh BĐS không đúng quy định có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đến 600 triệu đồng.

Đối với vi phạm quy định về giá, hợp đồng và chuyển nhượng: Phạt tiền 180-260 triệu đồng đối với việc không sử dụng hợp đồng mẫu hoặc sử dụng hợp đồng không đầy đủ nội dung chính.

Phạt tiền 300-500 triệu đồng đối với hành vi không tuân thủ các quy định về giá bán, chuyển nhượng, cho thuê trong trường hợp Nhà nước có quy định về giá.

Mức phạt cao nhất đối với hành vi chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng không bảo đảm điều kiện theo quy định là từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.