Đề xuất xây đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An, hoàn thành trước 2030

Tập đoàn Đèo Cả vừa đề xuất đầu tư dự án đường sắt đô thị kết nối Đà Nẵng và Hội An theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự án có thể đi vào hoạt động ngay trong năm 2030, góp phần giải quyết bài toán giao thông và thúc đẩy du lịch giữa hai đô thị lớn của miền Trung.

Trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Ông Lê Quỳnh Mai, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, cho biết doanh nghiệp đã phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu phương án đầu tư. Tập đoàn đã gửi hồ sơ đề xuất và mong muốn được UBND TP Đà Nẵng chấp thuận để bắt đầu triển khai các bước tiếp theo ngay trong tháng 9 này.

Nhà đầu tư đánh giá rằng với công nghệ và kỹ thuật hiện có, việc hoàn thành dự án vào năm 2030 là hoàn toàn khả thi. Về lâu dài, tuyến đường sắt này có thể được nghiên cứu kéo dài đến Tam Kỳ và Chu Lai, hình thành một mạng lưới giao thông liên kết vùng.

Theo đề xuất của Đèo Cả, dự án có thể áp dụng nhiều hình thức đầu tư linh hoạt như hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) thanh toán bằng quỹ đất hoặc ngân sách; hợp đồng kết hợp (vừa thanh toán quỹ đất vừa giao nhà đầu tư vận hành); hoặc hợp đồng BOO (xây dựng – vận hành – sở hữu), trong đó nhà đầu tư sẽ vận hành và làm chủ đầu tư dự án.

Quá trình xem xét và phê duyệt dự án sẽ được triển khai minh bạch, với ba bước chính gồm báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ. Trong từng giai đoạn, UBND TP Đà Nẵng sẽ cùng nhà đầu tư thống nhất nội dung để đảm bảo tính hiệu quả.

Tại cuộc họp diễn ra mới đây vào ngày 10/9, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết thành phố sẽ xem xét đề xuất này một cách kỹ lưỡng. Toàn bộ quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sẽ được tổ chức công khai, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chọn được đối tác phù hợp nhất.

Theo quy hoạch giao thông của Đà Nẵng, thành phố sẽ ưu tiên phát triển mạng lưới đường sắt đô thị. Giai đoạn đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ có hai tuyến với tổng chiều dài 24 km. Đến năm 2040 sẽ có 3 tuyến dài 49 km và đến năm 2045 mở rộng lên 11 tuyến với 131 km, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.