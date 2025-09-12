Đêm "lạ kỳ" ở sân bay quốc tế 66 năm tuổi của Campuchia: Những chiếc máy bay thương mại cuối cùng rời đi, một kỷ nguyên khép lại

Kể từ thời điểm đó, toàn bộ hoạt động hàng không sẽ chuyển sang Techo International Airport, cảng hàng không hiện đại nằm tại tỉnh Kandal, cách trung tâm thủ đô khoảng 30 km.

PNH với công suất khoảng 5 triệu lượt khách/năm đã gần chạm ngưỡng quá tải trong bối cảnh nhu cầu du lịch và thương mại tăng mạnh. Chỉ riêng năm 2024, sân bay này đã phục vụ hơn 4,7 triệu hành khách. Trong khi đó, Techo International được thiết kế cho tầm nhìn dài hạn: giai đoạn đầu tiếp nhận 13 triệu lượt khách/năm, có thể mở rộng lên 30 triệu vào năm 2030 và hướng tới 50 triệu trong tương lai. Với đường băng tiêu chuẩn quốc tế, sân bay mới đủ sức đón các dòng máy bay khổng lồ như Airbus A380 hay Boeing 747-8 – điều mà PNH chưa từng đáp ứng.

Không chỉ nâng công suất, Techo International còn thể hiện tham vọng hiện đại hóa toàn diện ngành hàng không Campuchia. Chính phủ nước này xác định hàng không không chỉ phục vụ đi lại, mà còn là đòn bẩy chiến lược thúc đẩy du lịch – lĩnh vực được coi là trụ cột kinh tế. Với hạ tầng mới, Campuchia kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển của khu vực, giảm phụ thuộc vào các sân bay lớn lân cận như Bangkok, Singapore hay Kuala Lumpur.

Việc đóng cửa PNH cũng mang giá trị biểu tượng. Gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử từ thập niên 1960, sân bay cũ sẽ không bị bỏ quên mà tiếp tục phục vụ cho các hoạt động đặc biệt như bay quân sự, cứu hộ và hàng không tư nhân.

Dự án Techo International cũng phản ánh xu thế hiện đại hóa ngành hàng không Đông Nam Á. Trong bối cảnh Thái Lan mở rộng Suvarnabhumi và Indonesia chuẩn bị khai thác sân bay mới tại thủ đô Nusantara, Phnom Penh cần một cảng hàng không quy mô lớn để giữ lợi thế cạnh tranh. Tháng 7/2025, Techo đã được vinh danh là một trong 11 công trình kiến trúc vĩ đại nhất thế giới, khẳng định tầm vóc quốc tế của dự án.

Từ chuyến bay quốc tế đầu tiên tại Pochentong năm 1959 đến ngày hôm nay, Campuchia đã đi qua một chặng đường dài. Với Techo International, nước này không chỉ mở thêm cánh cửa ra thế giới mà còn thể hiện khát vọng phát triển bền vững, nâng tầm hình ảnh quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế.

Ông Thourn Sinan, Trưởng văn phòng Campuchia của Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương (PATA), nhận định, sân bay mới sẽ giúp Campuchia trở thành điểm đến hiện đại, dễ tiếp cận hơn, tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng trong nhiều thập kỷ tới.

Nguồn: Tổng hợp﻿