Đem xe vào đại lý sửa, nữ chủ xe Ford bị ‘chặt chém’ đắt gấp 35 lần garage ngoài

Một trường hợp gần đây tại Mỹ thu hút sự quan tâm của cộng đồng người sử dụng ô tô khi chủ một chiếc Ford Taurus đời 2019 phản ánh sự chênh lệch lớn trong chẩn đoán giữa đại lý chính hãng và gara độc lập. Theo thông tin được chia sẻ, chủ xe đưa phương tiện đến đại lý để kiểm tra định kỳ và được thông báo rằng hệ thống treo có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng, đồng thời nhiều bộ phận khác cần được thay thế. Tổng chi phí sửa chữa được báo ở mức 7.000 USD (hơn 180 triệu đồng).

Câu chuyện của nữ chủ xe đang khiến cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Ảnh: Motor1

Trước mức chi phí cao bất thường, chủ xe đã quyết định đưa phương tiện đến một gara tư nhân để đánh giá lại. Kết quả kiểm tra cho thấy chiếc xe không gặp phải các hư hỏng nặng như đại lý mô tả. Thợ kỹ thuật chỉ thực hiện cân chỉnh lại góc bánh, với chi phí khoảng 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng). Sự chênh lệch đáng kể giữa hai kết luận nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tính minh bạch trong hoạt động dịch vụ tại một số đại lý.

Trường hợp trên đặt ra vấn đề về mức độ tin cậy của các báo giá sửa chữa, đặc biệt trong bối cảnh người sử dụng không có đủ kiến thức kỹ thuật để tự đánh giá. Việc áp dụng phương án sửa chữa theo hướng an toàn tuyệt đối hoặc liệt kê thêm các hạng mục chi phí phát sinh có thể dẫn đến nguy cơ khách hàng chi trả vượt mức cần thiết. Điều này cho thấy nhu cầu khách quan về việc đối chiếu đánh giá tại nhiều cơ sở là cần thiết, nhất là khi báo giá quá cao hoặc mô tả lỗi không rõ ràng.

Đối với người sử dụng ô tô, việc yêu cầu giải thích chi tiết từng hạng mục sửa chữa, nguyên nhân hư hỏng và phương án xử lý là cần thiết nhằm bảo đảm tính minh bạch. Trong trường hợp không chắc chắn, nên thực hiện kiểm tra lại tại một gara độc lập để có cơ sở so sánh, từ đó đưa ra quyết định phù hợp. Đây cũng là biện pháp giúp hạn chế các chi phí không cần thiết và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Vụ việc của chiếc Ford Taurus 2019 khiến nhiều chủ xe cảnh giác hơn. Ảnh: Facebook

Sự việc liên quan đến chiếc Ford Taurus 2019 cho thấy rằng một số chẩn đoán ban đầu có thể không phản ánh chính xác tình trạng thực tế của phương tiện. Việc đánh giá lại từ nhiều nguồn đáng tin cậy là yếu tố quan trọng để người sử dụng đảm bảo rằng khoản chi phí sửa chữa được đưa ra là hợp lý và phù hợp với nhu cầu thực tế.